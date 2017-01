Stadträtin fordert Streichung des städtisches Zuschusses für türkischen Moscheenverein

Bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss der Stadt Villingen-Schwenningen hat die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning beantragt, den städtischen Zuschuss für die Türkisch Islamische Gemeinde (Ditib) zu streichen. Denn der Ditib-Bundesverband steht unter Spionageverdacht.

Die Villinger Ditib bekommt, wie im Haushalt ausgewiesen, jährlich 1535 Euro von der Stadt. "Der Verein hat sich offenbar als Denunziant erwiesen", sagte Breuning bei den Haushaltsberatungen am Mittwoch mit Hinweis auf die aktuellen Ereignisse. Bekanntlich ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Spionageverdachts beim bundesweiten Dachverband der Moscheengemeinden (Ditib). Mitglieder des türkischen Moscheenverbands in Deutschland sollen, so der Verdacht, Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen an die Regierung in Ankara weitergereicht haben. Jetzt ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Spionageverdachts gegen Unbekannt. Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind und maßgeblicher Drahtzieher des misslungenen Putschversuchs im Juli vergangenen Jahres.