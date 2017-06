Villingen-Schwenningen Stadträte genehmigen Millionen-Projekte

Weg frei für Ausbau der Südstadtschule, den Umbau der Klosterringschule als Ganztagesschule und den Neubau des Kindergartens Wilhelmpflege

Villingen-Schwenningen (cho) Ohne jede Diskussion hat der Gemeinderat am Mittwochabend den Weg freigemacht für einige Großprojekte im Schul- und Kindergartenbereich: Grünes Licht gaben die Stadträte für die lange diskutierte Erweiterung der Villinger Südstadtschule. Für 1,7 Millionen Euro soll ein Holzbau mit vier Klassenzimmern im Hof der Schule gebaut werden. Der Vorteil an dieser Bauweise, so Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft: "Wir können auch im Winter bauen." So sei es realistisch, dass die Schule den Erweiterungsbau im Schuljahr 2018/2019 nutzen kann. Einstimmig beschlossen haben die Stadträte auch den Umbau der Klosterring-Schule zur Ganztagesschule, gleichzeitig erfolgt eine notwendige brandschutztechnische Ertüchtigung. Kalkuliert sind hierfür 1,5 Millionen Euro.

3,85 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau des Kindergartens Wilhelmpflege in Schwenningen, der künftig sechs Gruppen beherbergen kann und in kirchlicher Trägerschaft geführt wird. Da es sich aber um ein städtisches Gebäude handelt, übernimmt die Stadt die Investionskosten zu 100 Prozent.