Villingen-Schwenningen Stadtmusik Villingen und Stadtmusik Schwenningen endlich vereint

Das 1200-Jahr-Jubiläum macht's möglich: Beide Orchester spielen gemeinsam in der Neuen Tonhalle am Samstag, 13. Mai – und selbst Bruce Springsteen ist dabei.

Villingen-Schwenningen - Die heiße Phase der Proben hat begonnen: Die beiden Stadtmusiken aus Villingen und Schwenningen bereiten sich intensiv auf das große Galakonzert am Samstag, 13. Mai, in der Neuen Tonhalle in Villingen vor. Anlass für dieses außergewöhnliche Konzert ist die große 1200-Jahr-Feier Villingen-Schwenningens.

Den ersten Konzertteil übernimmt das Große Blasorchester der Stadtmusik Villingen unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Markus Färber. Eingeläutet wird der Abend mit dem historischen Marsch „Herzog von Braunschweig“ aus dem Jahr 1806. Bei dem modernen, energischen Stück „Music for Festival“ von Philip Sparke führen im ersten Teil des dreiteiligen Stückes die Fanfaren in das Thema, welches an verschiedenen Punkten der Melodie immer wieder auftauchen wird. Im Mittelteil beginnt ein ruhiger Abschnitt, welcher sich am Ende in einem schnelle Part entlädt und zuletzt wieder zu den Fanfaren führt. Mit dem „Konzert für Trompete und Orchester“ von Alexander Arutjunjan werden die Trompetenklänge aus dem vorhergehenden Stück wieder aufgenommen und in einem neuen Licht dargeboten. Das Solostück führt durch verschiedene Klänge des Zusammenspiels der Trompete und eines Blasorchesters, dabei werden auch ungewohnte Harmonien miteingebracht, welche am Ende zu einem wunderbaren Gesamtklang beitragen. Der Solist des Abends wird der aus Villingen stammende Solotrompeter Felix Hirn sein.

Das letzte Stück der Villinger Stadtmusik wird das Publikum durch das Stück „New London Pictures“ von Nigel Hess zu einem Besuch in die Metropole London einladen. Der erste Stopp ist dabei die „Millennium Bridge“, welche durch energische Klänge dargestellt wird. Weiter geht es dann zum bekannten „London Eye“ und der musikalische Rundfahrt mit dem Riesenrad. Zuletzt werden die Londonder Straßen genauer unter die Lupe genommen, denn im dritten Satz „Congestion Charge“ werden dem Publikum allerlei aus dem Straßenverkehr bekannte Klänge auffallen.

Nach der Pause geht es weiter mit dem Großen Blasorchester der Stadtmusik Schwenningen unter der Stabführung seines Stadtmusikdirektors Wolfgang Wössner. Die Schwenninger Musiker beginnen mit dem Stück „Hymn of the Highlands“ aus der Feder des britischen Komponisten Philip Sparke. Er vertont verschiedene schottische Volksweisen zu einer wunderschönen Suite. Darunter darf natürlich die weltbekannte Melodie „Highland Cathedral“ nicht fehlen, die vor allem durch Dudelsackspieler berühmt ist. Mit einem zeitgenössischen Stück „Symphonic Movement“ von Vaclav Nelhybel setzt die Stadtmusik dann ein klangliches Ausrufezeichen. Anschließend erklingen die schönsten Melodien aus dem Musical „Les Misérables“. Zum Abschluss rockt das Orchester die Tonhalle in Gedanken an „The Boss“ mit dem neuesten Arrangement von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner: „Bruce Springsteen On Stage“.

Hier gibt’s Karten

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen städtischen Vorverkaufsstellen, bei allen Musikerinnen und Musikern, an der Abendkasse sowie unter www.stadtmusik-villingen.de