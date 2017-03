Stadtmusik Schwenningen probt für doppeltes Jubiläum

Galakonzert in der Hochschule für Polizei am 8. April

Ein intensives Probenwochenende hat die Stadtmusik Schwenningen hinter sich. Das große Blasorchester probt für das Jubiläumskonzert am Samstag, 8. April, in der Halle der Hochschule für Polizei. Zwei große Jubiläen werden an diesem Abend gefeiert: die erste urkundliche Erwähnung der Orte Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren und 130 Jahre Stadtmusik Schwenningen. Musikalisch erfolgt daher einen Streifzug durch 1200 Jahre Musikgeschichte, vom gregorianischen Choral bis zum aktuellen Popsong. Das Jugendblasorchester eröffnet den zweiten Konzertteil mit zwei Originalwerken für Blasorchester: "Flashing Winds" und "Blue and White Dance". Mit "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake präsentieren die Jugendlichen dann einen aktuellen Popsong. Zum Abschluss erklingt pure Rockmusik, das neueste Arrangement von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner: "Bruce Springsteen On Stage". Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro für Erwachsene oder 5 Euro für Fördermitglieder und Schüler bei folgenden Vorverkaufstellen: Geschäftsstelle der Stadtmusik Schwenningen, Johannesstraße 53, Telefon 07720/82-2331, bei allen städtischen Vorverkaufsstellen, bei allen Musikern sowie unter www.stadtmusik-schwenningen.de oder an der Abendkasse. Bild: Verein