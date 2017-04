Villingen-Schwenningen Stadtlauf soll Rekordlauf werden

Die Veranstalter hoffen auf neuen Teilnehmerrekord beim diesjährigen Stadtlauf am 16. Juli. Währenddessen haben viele Läufer schon mit Training begonnen

Der Villinger Stadtlauf am 16. Juli, der in diesem Jahr zum 12. Mal stattfindet, wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Vertreter der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis sowie Oberbürgermeister Rupert Kubon als Schirmherr der Veranstaltung erläuterten jetzt bei einer Pressekonferenz das erfolgreiche Konzept dieser Großveranstaltung und nutzten die Gelegenheit, um die Werbetrommel zu rühren.

Rekord in Visier: 2016 hatte man beim Stadtlauf die Rekord-Teilnehmerzahl von mehr als 2500 Läufern erreicht, nun hoffen die Veranstalter in 2017 auf einen ähnlich großen Erfolg. Grundsätzlich ist der Stadtlauf als offener Volkslauf angelegt, an dem jeder teilnehmen kann. Aber die Organisatoren wissen aus Erfahrung, dass viele Firmen, Gruppierungen und Vereine auch größere Teams in das Rennen schicken. Viele Teilnehmer haben bereits mit dem Training begonnen.

Besonders reizvoll präsentiert sich die Laufstrecke, die die Läufer durch die historische Innenstadt und um die Zähringerstadt Villingen herumführen wird. Vom Startpunkt am Riettor läuft man exakt 2,3 Kilometer bis ins Ziel. Ein Vierfaches dieser Strecke bildet eine Badische Meile, für die der Läufer bei der späteren Wertung eine extra Belohnung bekommt.

Als „Erfolgsgeschichte" bezeichnete Joachim Straub, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, den Stadtlauf. OB Rupert Kubon, der wieder die Schirmherrschaft übernommen hat, sieht auch die Stadt Villingen-Schwenningen durch die gute Außenwerbung auf der Gewinnerseite.

12. Villinger Stadtlauf

Termin ist am Sonntag, 16. Juli, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr. Start und Ziel ist am Benediktinerring nahe Riettor. Anmelden kann man sich auf der Homepage www.laufend-mithelfen.de. Jeder kann mitlaufen, die Startgebühr für Erwachsene beträgt 9,50 Euro. Kinder und Jugendliche, die in Altersklassen eingeordnet werden, zahlen 2,50 Euro. Preise gibt es in jeder Kategorie für die jeweils ersten drei Plätze. Unter den Schulen wird zusätzlich ein Schüler-Cup ausgelobt, wobei es für die teilnehmerstärkste Schule 300 Euro und für die beiden nächsten 200 beziehungsweise 100 Euro Siegergeld gibt. (in)