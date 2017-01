Villingen-Schwenningen Stadtharmonie vom Ansturm überrascht: "Plötzlich war es ausverkauft"

Auf einen Kaffee mit Niklas Klein und Benno Kilzer vom Villinger Musikverein. Beide freuen sich auf das Fasnetkonzert in der Neuen Tonhalle

Was wäre die Fastnacht ohne die Musik? Kaum vorstellbar, meinen viele. Beweisen Sie uns das mit dem Fasnetkonzertkonzert der Katzenmusikmusik, so der Titel, am heutigen Samstagabend?

Benno Kilzer: Die Fastnacht ohne Musik ist für uns nicht vorstellbar. Die Musik ist das Salz in der Suppe. Und das werden wir heute abend auf lustige Weise beweisen.

Was ist denn die älteste Komposition, die Sie ausgegraben haben?

Niklas Klein und Benno Kilzer: Das älteste komponierte Stück, das wir aufführen, ist tatsächlich von Mozart. Und Mozart hat etwas Wesentliches eingeführt, was für die Musik an Fastnacht elementar wichtig ist. Was das genau war, verraten wir heute Abend. Ansonsten gehen wir zurück bis ins Mittelalter – in dieser Zeit entwickelte sich ja die Fastnacht – und wir enden in einem Villinger Stüble im Jahr 2017 – gewissermaßen eine närrische Zeitreise.

Die meisten hier in Villingen bekannten Lieder sind ja im 20. Jahrhundert komponiert worden. Gab es davor auch schon an Fasnet Musik?

Niklas Klein: Es gab definitiv schon ältere Musik – zum Beispiel vom Hofkapellmeister der Fürstenberger, Johann Wenzel Kalliwoda. Er komponierte um 1840 eine Fastnachtsoper, in dem eine Melodie vorkommt, die heute als Narrenmarsch "Hans bleib do" bekannt ist.

Die Katzenmusik ist der zweitgrößte von vielen Villinger Fasnetsvereinen. Hören wir auch etwas von den anderen?

Benno Kilzer: Ja – wir hören nicht nur, sondern wir sehen Dinge von anderen Vereinen und wir verlassen sogar Villingen. Wir nutzen die gesamte Multimedia-Technik der Neuen Tonhalle.

Dürfen Sie auch den Narromarsch spielen?

Benno Kilzer: Ja klar – wir spielen ihn an jeder Fasnet während des Maschgere-Laufs und vielleicht auch heute Abend.

Welches ist denn Ihr Lieblingsstück bei der Fastnacht und warum?

Benno Kilzer: Hätt denn kon kon Kamm – für mich ist das eine der ersten Kindheitserinnerungen und seitdem begleitet das Lied mich. Ich konnte es schon als Bub auswendig hoch und runter singen, selbst im Sommer.

Niklas Klein: Ganz simpel der Katzenmusikmarsch. Durch die Musik habe ich eine komplett andere Seite der Fastnacht kennengelernt – und dazu gehört für mich vor allem der Katzenmusikmarsch, den wir schon im Vororchester gespielt haben.

Es soll ja am Samstag auch einige Überraschungen geben – machen Sie uns mal neugierig?

Benno Kilzer: Mozart haben wir bereits erwähnt. Wir erklären, woher das Wecken kommt und Soldaten werden die Bühne unsicher machen. Letztendlich – wer denkt, dass es nur ein Konzert zum Zuhören ist, täuscht sich. Alle werden etwas zum Konzert beitragen müssen.

Spätentschlossene kaufen sich gern an der Abendkasse Karten. Ist das noch möglich?

Niklas Klein: Nein, es ist ausverkauft und falls es zurückgehende Karten gibt, haben wir eine ewig lange Warteliste. Dass es gut läuft, haben wir gehofft, aber nicht erwartet, dass die Nachfrage so krass ist und dass nun plötzlich gar keine Karten mehr erhältlich sind.

Wird das Konzert einmal wiederholt, wenn die Nachfrage so groß ist?

Niklas Klein: Dieses Konzert so nicht, das ist schon zeitlich nicht mehr machbar. Aber wir haben so viel Material, von Gunther Schwarz und Henry Greif, dass es möglicherweise irgendwann ein Fasnetkonzertkonzert 2.0 geben könnte.

Woher kommt denn der Name Fasnetkonzertkonzert der Katzenmusikmusik?

Benno Kilzer: Wir haben lange über einen griffigen Titel sinniert und uns letztlich für diese Wiederholung eines Wortteils entschieden. Der Sinn war ja, dass die Leute stutzig und auf das Konzert neugierig werden. Das haben wir erreicht.

Für die Stadtharmonie warten anstrengende Wochen. Das Fasnetkonzert, dann das Zähringertreffen, danach die eigentliche Fastnacht und im März das Konzert mit der Nippon Symphony. Wie schaffen Sie das?

Benno Kilzer: Durch gute Organisation und Teamarbeit. Ganz viele Menschen arbeiten hier mit. Es ist herausragend, was vor allem unsere Vorstände leisten. Die Jugendkapelle macht ja auch noch beim Katzenmusikball mit. Die Idee, dass wir das Konzert heute Abend so bestreiten wollen, ist vier Jahre alt. Konkret arbeiten wir, die Jugendkapelle, der Spielmannszug und das große Orchester, seit den Sommerferien daran. Die ganzen Informationen haben in jahrelanger Recherche-Arbeit Gunther Schwarz und Henry Greif zusammengetragen – sie sind das Gehirn des Abends.

Aber eine ernste Angelegenheit ist es ja keinesfalls?

Benno Kilzer: Nein – trotz der seriösen Recherche ist es ein amüsanter Abend, der Vorfreude auf die Fasnet weckt.

Zu den Personen

FRAGEN: GERHARD HAUSER

Benno Kilzer (48) leitet seit 2011 die Jugendkapelle, was er bereits 2001/2002 tat. Er arbeitet als Vertriebsleiter bei EBM-Papst in St. Georgen, ist verheiratet und hat drei Töchter. Neben der Musik joggt und tanzt er gern.

Niklas Klein (19) ist Vorsitzender der Bläserjugend der Stadtharmonie und Schlagzeuger. Er macht derzeit sein freiwilliges soziales Jahr auf der Katharinenhöhe in Schönwald. Neben der Musik engagiert er sich in der Kirche, er ist Oberministrant im Münster.