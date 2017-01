Villingen-Schwenningen Stadtbibliothek: Computer helfen bei Integration

Mit der Einrichtung von Sprachlern-Computern möchte die Stadtbibliothek ausländischen Neubürgern das Erlernen der deutschen Sprache erleichtern.

An zwei eigens zu diesem Zweck geschaffenen Arbeitsplätzen können vier Programme genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Deutsch für Araber" und "Deutsch für Syrer" sind in den jeweiligen Muttersprachen gehalten und können so ohne jegliche Vorkenntnisse der deutschen Sprache genutzt werden. Gerne werden die Computer auch haupt- und ehrenamtlichen Paten und Helfern vorgeführt, um eine breite Vermittlung möglich zu machen. Zudem können nun auch Sprachkurs- CDs in aller Ruhe in der Bibliothek genutzt werden. Die offizielle Einweihung der Sprachlern-Computern findet im Rahmen des beliebten Café International statt. Hier kann man sich unter fachkundiger Anleitung mit den Lernprogrammen vertraut machen und anschließend bei Tee und Gebäck in geselliger Runde ins Gespräch kommen. Die Termine sind: Donnerstag, 12. Januar, in der Stadtbibliothek im Münster im Stadtbezirk Villingen und Donnerstag, 26. Januar, in der Stadtbibliothek am Muslenplatz im Stadtbezirk Schwenningen. Start ist jeweils um 15 Uhr. Bei Schulungswünsche Kontak zu Dieter Zanger, Telefon (07721) 82 22 66, und Anke Vieira, Telefon (07720) 82 22 44, zur Verfügung.