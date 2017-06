Villingen-Schwenningen Stadt will jetzt den Fronleichnamshelfern helfen

Ummenhofer macht Druck. Bürgermeister Bührer signalisiert Unterstützung für ehrenamtliche Helfer. Die Kehrmaschine soll künftig die Blumenteppiche entfernen

Sein "großes Befremden" äußerte Stadtrat Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) diese Woche darüber, dass die freiwilligen Helfer des katholischen Fronleichnamsfestes gezwungen sind, nach einer langen Nachtschicht anderntags auch noch die Straßen zu reinigen. Bürgermeister Detlev Bührer stellte in Aussicht, dass die Stadt in Zukunft ihre Kehrmaschine zur Verfügung stellt, um die Helfer zu entlasten.

Ummenhofer brachte das Thema am Ende der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwochabend zur Sprache. Er wies darauf hin, dass die Helfer des katholischen Kirchenfestes die ganze Nacht hindurch in aufwändiger Arbeit die schönen Blumenteppich durch die Niedere- und Obere Straße legen und die Altäre schmücken. Doch bereits nachmittags seien die Helfer gezwungen, die Blumen abzuräumen "und die Straßen zu wischen". Dies sei befremdlich. Ummenhofer hat inzwischen auch nachgefragt, wie dies in der Nachbarstadt Hüfingen aussieht, wo freiwillige Helfer seit vielen Jahren riesige Blumenteppich zu diesem Kirchenfest gestalten. "In Hüfingen macht dies der Bauhof", berichtete Ummenhofer.

In Villingen müssten die Helfer darüber hinaus auch noch die Bäume, die als Alterschmuck Verwendung finden, aus dem Wald abholen und nach Gebrauch zur Entsorgung wieder wegfahren. Hier könnte die Stadt den Helfern Unterstützung bieten. Letztlich leisteten die Freiwilligen für Villingen auch ein Stück Wirtschafts- und Tourismusförderung, argumentierte er.

In der Tat haben die Fronleichnamshelfer aus den Reihen der Kirchen den Aufwand der Blumenteppiche seit enigen Jahren deutlich erhöht, seit dies unter Leitung von Patrick Weigert geschieht. Mit der Folge, dass immer mehr Besucher von auswärts an Fronleichnam nach Villingen kommen, um die schönen Blumenteppiche zu bewundern. Das kirchliche Fest hat damit eine gewisse touristische Bedeutung bekommen.

Stadträtin Katharina Hirt (CDU), selbst kirchlich in der Konradspfarrei engagiert, ergänze die Ausführungen Ummenhofers dahin, dass das Abräumen der Altäre für die Helfer kein Problem sei. Sinnvoll wäre es aber, würde die Stadt bei der Entfernung der Blumenteppiche helfen. "Da wäre es doch Klacks, wenn die Kehrmaschine drüber fährt", meinte sie. Für die Helfer wäre diese auch ein Zeichen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt werde.

Bürgermeister Detlev Bührer, der die Sitzung in Vertretung des verhinderten Oberbürgermeisters leitete, erklärte dazu kurz und bündig: "Wenn Sie alle das so sehen, dann machen wir das." Die Technischen Dienste bekämen den Auftrag, dies bis auf Weiteres umzusetzen.

In diesem Jahr haben die Fronleichnamshelfer einen fast 500 Meter langen Blumenteppich am Prozessionsweg durch die Riet- und Obere Straße mit vielfältigen Ornamenten und christlichen Themenbildern gelegt, außerdem weitere große Motivteppiche auf dem Münster- und dem Marktplatz und vor den aufwändig mit Blumen geschmückten Brunnen. Rund 150 Helfer wurden dafür benötigt. (est)