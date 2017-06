Villingen-Schwenningen Stadt will die Aktion "Nette Toilette" ausbauen

Die doppelstädtischen Wirte sind gefragt, denn in Villingen-Schwenningen gibt es lediglich drei öffentliche Toiletten. Die Stadtverwaltung will die Aktion "Nette Toilette", die vor elf Jahren vom Seniorenrat angeschoben wurde, wieder beleben und unterstützt die Wirte, wenn sie ihre Toiletten auch Nicht-Kunden öffnen.

Villingen-Schwenningen – Wer kennt das nicht? Man ist als Besucher gerade unterwegs in einer fremden Stadt, hat die Kinder dabei und plötzlich dieses dringende Bedürfnis. Egal ob es einen selbst betrifft oder die Kinder ganz dringend zur Toilette müssen, nicht immer ist dann eine öffentliche Bedürfnisanstalt in der Nähe.

In Villingen kann es ein weiter Weg sein, beispielsweise vom Amtsgericht zum Marktplatz. Und das betrifft nicht nur Besucher, sondern auch Bürger der Doppelstadt. Dieser Not, in die man unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand schnell mal geraten kann, will man in Villingen-Schwenningen jetzt wieder vermehrt Abhilfe schaffen. Hatte man bereits vor elf Jahren die aus dem württembergischen Aalen stammende Idee aufgegriffen und sich auf Initiative des städtischen Seniorenrats der Aktion "Nette Toilette" angeschlossen, so sei dies im Laufe der Jahre wieder in Vergessenheit geraten, erklärt Kristina Hofmann vom Stadtmarketing.

Gab es bisher neben der öffentlichen Toilette am Villinger Marktplatz und den beiden Toiletten in Schwenningen am Bahnhof und ebenfalls am Marktplatz kaum Möglichkeiten, seinem Bedürfnis nachzukommen, so sei man aktuell bei der Stadt bemüht, dies zu ändern und weitere Wirte für die Aktion "Nette Toilette" zu gewinnen. In Villingen sind am gestrigen Montag neben den bestehenden drei "Netten Toiletten" im Cafe Dammert, im Eiscafe Zampolli und im Irish Pub wieder zwei Stationen hinzu gekommen. Auch in Schwenningen haben sich zwei Gastwirte bereit erklärt, diesen besonderen Service zu bieten. Das Irish Pub am Bahnhof und das Restaurant VAU haben sich der Aktion angeschlossen. Den Aufkleber "Nette Toilette" tragen seit gestern die Gaststätte Rebstock am Ende der Niedere Straße sowie der unmittelbare Nachbar die Bildergasse.

Andreas Pfaff, der seit einigen Jahren den Rebstock betreibt, hat sich gerne für diese Aktion gewinnen lassen. "Ich habe das schon immer so gehalten und auch Nichtgäste das WC benutzen lassen", erklärt der Gastronom und bekundet sein Verständnis, insbesondere wenn es um ältere Menschen oder Kinder geht. "Wenn die meine Toilette ordentlich verlassen, dann gerne." Seine Nachbarin, Birgit Vosseler-Schrenk, die gemeinsam mit Ehemann Wolfgang Schrenk das Gasthaus Bildergasse betreibt, sieht das ähnlich. Auch sie sei hier schon immer großzügig und verständnisvoll gewesen, erklärt Birgit Vosseler-Schrenk.

Kristina Hofmann vom Stadtmarketing erklärt, dass es das Ziel sei, diesen Service mit Hilfe der doppelstädtischen Wirte irgendwann flächendeckend auszuweisen. Bisher sind es mit den drei öffentlichen Toiletten insgesamt zehn Stationen.

Nette Toilette

Mittels eines Aufklebers, der im Eingangsbereich der Gaststätten angebracht wird, erklären die Gastwirte während den Öffnungszeiten ihre Toilette als öffentlich. Dafür erhalten sie von der Gemeinde einen Zuschuss zur Pflege der Toiletten. Die Gemeinde spart im Zuge dieser Maßnahme Gelder für Investitionen in neue öffentliche Toiletten und der Gastwirt profitiert von neuen Gästen und einem Imagegewinn, weil eine solche "Nette Toilette" auch ein Sympathieträger sein kann. (in)