Villingen-Schwenningen Stadt verteidigt die neue Bushaltestelle am Baugebiet Friedrichspark

Nach der Kritik von Stadträtin Renate Breuning kontert die Stadtverwaltung. Fehlende Busbuchten in der Vöhrenbacher Straße sind demnach wirtschaftlicher und sicherer und entsprechen Europäischen Richtlinien.

Die Kritik an der neuen Bushaltestelle am Neubaugebiet "Friedrichspark" in der Vöhrenbacher Straße, wie sie von CDU-Stadträtin Renate Breuning in einem Leserbrief geäußert wurde, weist jetzt die Stadtverwaltung zurückgewiesen. Breuning hatte vor allem eine fehlende Busbucht beanstandet. Dies führe dazu, dass die Busse auf der Straße anhalten und damit den Verkehrsfluss behindern.

Das Stadtbauamt verteidigt diese Planung mit Argumenten der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Bemessen am Verkehrsaufkommen und an dem Busfahrplan sei die Situation für die Verkehrsteilnehmer vertretbar, heißt es in der Erwiderung der Stadt. "Darüber hinaus stellt diese Form der Haltestelle die sicherste dar", betont die Verwaltung. Denn da der Bus auf der Straße halte und durch die Verkehrsinsel keine Fahrzeuge diesen Überholen können, ist für die Fahrgäste ein sicherer Ausstieg möglich und anschließend eine sichere Querung der Straße.



Außerdem werde durch diese Lösung kein wertvoller Platz, wie zum Beispiel die Parkplätze auf der Nordseite der Vöhrenbacher Straße, die bei Einrichtung einer Haltebucht wegfallen würden, beansprucht. Eingespart werden konnten außerdem die kostspielige Herstellung einer solchen Haltebucht und das Entfernen der Böschung. Darüber hinaus, so die Stadt, empfehlen die Europäischen Richtlinien für die Anlage n Straßen die Einrichtung genau solcher Bushaltemöglichkeiten, wie sie jetzt hier umgesetzt wird. Das werde in vielen Städten entsprechend umgesetzt. Weiterhin ergeben sich dadurch Vorteile bei der Straßenräumung und beim Ausstieg für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwägen.

In der Regel dauert ein Stopp des Busses unter 30 Sekunden, sodass für die anderen Verkehrsteilnehmer eine kürzere Wartezeit entsteht, als wenn die Fahrgäste die Straße zum Beispiel per Ampelübergang überqueren müssten. Grundsätzlich, so die Stadt, gibt es viele Haltestellen, die keine separate Busspur oder Haltestelle haben und ohnehin darf ein Bus mit Warnblinkanlage auch dort nur in Schrittgeschwindigkeit überholt werden.