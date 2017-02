Villingen-Schwenningen Stadt und Kreis kämpfen mit einem "Polizeigipfel" fürs Präsidium

Politische Werbeveranstaltung für das Polizeipräsidium am 3. März in Villingen-Schwenningen

Die Stadt und der Landkreis kämpfen weiter Schulter an Schulter, um das Polizeipräsidium von Tuttlingen ins Oberzentrum Villingen-Schwenningen zu holen, das einst Sitz der regionalen Polizeidirektion war. Am Freitag, 3. März, laden daher Oberbürgermeister Rupert Kubon und Landrat Sven Hinterseh zu einem "Polizeigipfel" ein.

Oberbürgermeister Rupert Kubon informierte darüber am Mittwoch den Gemeinderat. Zu diesem Gipfel sollen die wichtigsten Betroffenen, hochrangige Vertreter der Polizei, der Schwenninger Polizei-Hochschule, die örtlichen Landtagsabgeordneten und sonstige Verantwortungsträger eingeladen werden. Die Sitzung werde nichtöffentlich sein, anschließend aber wollen der OB und der Landrat die Medien und die Öffentlichkeit unterrichten. Ziel sei es, die Interessen des Landkreises und des Oberzentrums Villingen-Schwenningen deutlich zu machen.

Hintergrund der Aktion: Der Landkreis und die Stadt sind sehr unzufrieden mit der Konzentration der Polizeidirektion im abseits gelegenen Tuttlingen. Bereits im Dezember haben sie daher einstimmig eine Resolution an Innenminister Strobl verabschiedet, um das Präsidium ins Oberzentrum zu holen. Sowohl die Kriminalitätsbelastung als auch der Status eines Oberzentrums würden dies rechtfertigen. Allerdings gibt es um den Sitz des Polizeipräsidiums ein Hauen und Stechen in der Region. Die Stadt Tuttlingen hat bereits eine Resolution für den Erhalt des Polizeipräsidiums in Tuttlingen formuliert, Ende Januar meldete auch die Stadt Rottweil Anspruch auf den Sitz des Polizeipräsidiums an.

OB Kubon verdeutlichte zugleich, dass es beim "Polizeigipfel" auch um den Erhalt und den weiteren Ausbau des in Schwenningen ansässigen Polizeipräsidiums für Fort-, Aus- und Weiterbildung gehe, das der Stadt im Zuge der Polizeireform als Ausgleich für den Verlust der Polizeidirektion zugesprochen wurde. Diese Abteilung steuere den gesamten polizeilichen Ausbildungsbetrieb in Baden-Württemberg und sei für die Stadt sehr wichtig, betonte der OB.