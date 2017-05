Villingen-Schwenningen Stadt stoppt Klinik-Abriss wegen brütender Vögel

Rückbau der Schwenninger Klinik verzögert sich. Die Mauersegler stehen unter strengem Artenschutz. Baufirma muss Schutzzeiten einhalten

Die Zauneidechse, die Mopsfledermaus, der Kammmolch oder der Mauersegler haben eines gemeinsam: Sie stehen hierzulande unter Artenschutz. Damit haben sie schon manches kleine und große Bauprojekt in Schwierigkeiten gebracht, sei es Stuttgart 21 oder die freie Zugfahrt auf der Blumberger Sauschwänzlebahn. Jetzt hat auch die Stadt Villingen-Schwenningen erstmalig ein Bauvorhaben aufgrund des Artenschutzes vorläufig gestoppt. Betroffen ist der laufende Abriss des alten Schwenninger Krankenhauses.

Denn in dem Gemäuer des ehemaligen Bettenhauses, das zum Teil schon zurückgebaut wurde, nisten die erwähnten Mauersegler, eine streng geschützte Vogelart. Und jetzt hat bei diesen Vögeln die Brutzeit begonnen. Der Investor, die Stadtentwicklungs-GmbH des Schwenninger Architekten Gregor Braun, wurde jetzt von einer aufmerksamen Anwohnerin angezeigt. Denn der gesetzlich verankerte Artenschutz verbietet es, den Tieren durch Bautätigkeit die Lebensgrundlage zu entziehen oder Brutnester zu zerstören. Hier gilt das Tötungsverbot.

Die beim Landratsamt angesiedelte Untere Naturschutzbehörde ist daher aktiv geworden und hat von der Stadt die Einstellung der Abrissarbeiten gefordert. "Wir müssen dann handeln", erläuterte Oxanna Brunner, die Pressesprecherin der Stadt, auf SÜDKURIER-Anfrage. Es wurde unverzüglich die Einstellung der laufenden Abrissarbeiten verfügt.

Dass es soweit kam, liegt allerdings nicht an der Stadt. Der Investor wurde bereits im Vorfeld von den Behörden über die Population der Mauersegler in den Gebäuden und über deren Brutzeiten informiert. Allerdings ist der äußerst aufwändige Rückbau der zahlreichen großen Baukörper zeitlich in Verzug geraten. Das Ziel, bis Ende Ende Mai alle Gebäude dem Erdboden gleich zu machen, haben die beauftragten Baufirmen nicht geschafft. "Die Rückbauarbeiten hätten schon längst abgeschlossen sein sollen", betonte Pressesprecherin Brunner. Zwar wurde angesichts der bekannten Vogelschutzthematik schon im Vorfeld auf dem Gelände ein Mausersegler-Turm als neue Heimat für die Vögel errichtet. Um sie dort reinzubekommen, müssen jedoch die alten Nester schnell beseitigt werden. Durch die Verzögerungen beim Abriss sind indes einige Tiere in die vorhandenen Gebäude wieder eingezogen.

Gestern haben sich nun die Vertreter der Stadt und der Unteren Naturschutzbehörde gemeinsam mit Investor Gregor Braun und dem zuständigen Bauleiter die Situation vor Ort angeschaut. Dabei konnten sie sich überzeugen, dass in dem Gemäuer tatsächlich einige Mauersegler am Brüten sind. "Wir gehen von mindestens zwei, drei brütenden Mauerseglern aus, vielleicht aber auch acht oder mehr", erklärte dazu Armin Schott, bei der Stadt zuständig für Umwelt-und Naturschutz. Was bedeutet, dass nun ein Baustopp bis zum Ende der der Brutzeit in rund sechs, sieben Wochen erforderlich wird. Schott betonte, dass diese Entscheidung einvernehmlich mit dem Investor erfolgt sei. "Wir versuchen, den Unternehmen in solchen Fällen im Rahmen unser Spielräume zu helfen eine gemeinsame tragbare Lösung zu finden", verdeutlichte Schott.

Konkret bedeutet dies: Gregor Braun, der mit seiner Stadtentwicklungsgesellschaft das 80 000 Quadratmeter große Gelände erschließen und größtenteils auch selbst bebauen wird, muss seinen Bauablaufplan neu ausrichten. Der Rückbau der noch vorhandenen Altgebäude soll nach der Brutzeit Ende Juli bis in den September vollzogen werden, teilte er auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Bereits im August soll parallel dazu mit der Erschließung des neuen Wohngebietes mit Straßen und Leitungen begonnen werden. Wie Braun weiter ausführte, werden die Erschließungsarbeiten voraussichtlich bis Juli oder August 2018 andauern. Dann könnten die ersten Wohnblocks hochgezogen werden. Auf dem ehemaligen Schwenninger Krankenhausgelände wird das Neubaugebiet "Eschelen" mit rund 370 neuen Wohneinheiten entstehen.

Der Mauersegler

Der Mauersegler ist eine Vogelart aus der Familie der Segler. Er ähnelt den Schwalben, ist aber mit diesen nicht näher verwandt. Der Mauersegler ist ein Langstreckenzugvogel. Er hält sich hauptsächlich von Anfang Mai bis Anfang August zur Brutzeit in Mitteleuropa auf. Seine Winterquartiere liegen in Afrika, vor allem südlich des Äquators. Mauersegler sind extrem an ein Leben in der Luft angepasst. Außerhalb der Brutzeit halten sie sich für etwa zehn Monate nahezu ohne Unterbrechung in der Luft auf. Bei ihren Flugmanövern können sie im Sturzflug Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h erreichen. Der Mauersegler ist die einzige Seglerart, die in Mitteleuropa eine ausgedehnte Verbreitung aufweist.