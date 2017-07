Villingen-Schwenningen Stadt spürt zunehmend Schattenseite des Baubooms

Bauprojekte leiden unter Preistreiberei und eingeschränkter Wettbewerb. Antizyklisches Verhalten der Stadt bei ihren Investitionen bleibt eine Illusion

Die Hochkonjunktur auf dem Bausektor macht auch der Stadt bei der Umsetzung ihrer Bauprojekte zunehmend zu schaffen. Die Baukosten, besonders signifikant beim Straßenbau, gehen rasant in die Höhe. Für manche Baumaßnahmen findet die Stadt überhaupt keinen Handwerksbetrieb, der sie ausführt. Die Stadt könnte zwar abwarten, bis sich die Konjunktur abkühlt und die Baupreise wieder sinken. "Doch das hat noch nirgends funktioniert", betont Baubürgermeister Detlev Bührer.

Vom Gesetz her, so erläutert Bührer, sind Bund, Länder und Gemeinden sogar verpflichtet, sich bei den Investitionen "antizyklisch" zu verhalten, also in wirtschaftlich guten Zeiten Geld auf die Seite zu legen, um in schlechten Zeiten zu günstigen Kosten investieren zu können und so der Konjunktur wieder Schub zu verleihen. In der Praxis aber, so betont der Baubürgermeister, halte sich kaum jemand an dieses Gesetz. "Es würden ja auch die Bürger nicht verstehen, wenn das Geld in der Kasse ist, aber nichts damit gemacht wird."

Für die Stadt zeigen der seit Jahren anhaltende Bauboom und die vollen Auftragsbücher der Baubetriebe zunehmend ihre Schattenseiten. Ganz aktuell: Für den Auftrag zum Bau eines zweiten Kreisverkehrs im Stadtbezirk Marbach interessierte sich lediglich eine einzige Baufirma. Der gewünschte Wettbewerb verschiedener Firmen war damit außer Kraft gesetzt. Immerhin ging es um einen Auftrag von über einer halben Million Euro. Auch für die Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes Salzgrube mit Straßen und Kanälen habe sich nur ein Unternehmen beworben, berichtete Bührer.

Auf der anderen Seite hat es die Stadt mit steigenden Baukosten zu tun. Die Firmen können die Preise zunehmend diktieren. Gravierend zuletzt der Fall der Erweiterung der Gartenschule in Schwenningen. Das günstigste Angebot einer Baufirma lag 90 Prozent über den vom Architekten berechneten Kosten. Vor allem im Straßenbau ziehen die Preise an. Das spiegelt sich auch in kleineren Maßnahmen wieder. Für die Sanierung des "Sandwegles", das Radwegs von Pfaffenweiler nach Villingen, hat die Stadt 112 000 Euro eingeplant. Eine aktuelle Kostenberechnung kommt jetzt aber auf 270 000 Euro.

Außerdem musste die Stadt in mehreren Fällen Aufträge erneut ausschreiben, weil überhaupt kein Handwerksbetrieb Interesse gezeigt und an Angebot abgegeben hatte. Beispielsweise für den Bau einer Fluchttreppe an einem öffentlichen Gebäude in Weigheim. Der Leiter des Hochbauamtes, Dieter Kleinhans, habe daher auf eigene Faust eine Firma in Ostdeutschland gefunden, die bereit war, den Auftrag auszuführen, schilderte Bührer.

Die Verantwortlichen der Stadt haben wenig Möglichkeiten, auf diese allgemeine Marktsituation zu reagieren. Eine Option: Viele Ausschreibungen der Bauaufträge werden im Winter veröffentlicht, wenn die Baufirmen wenig Arbeit haben. "Dann bekommen wir oft auch bessere Preise", erklärte Bührer. Aber: Die Stadt könne halt nicht alle Aufträge im Winter vergeben. Das Personal im Bauamt müsse schließlich das ganze Jahr beschäftigt werden.

Grundsätzlich, so Bührer, sei er bemüht, die Anzahl der Bauprojekte auf das Machbare zu begrenzen. Angesichts der beschränkten Personalstellen, vor allem bei den Bauingenieuren, überstiegen die vom Gemeinderat beschlossenen Projekte deutlich die Kapazitäten des Hoch- und Tiefbauamtes. "Ich stehe bei neuen Bauprojekten schon auf der Bremse", erklärte Bührer mit Blick auf 2018. So habe er mit dem OB und Schulamtsleiter Stefan Assfalg abgestimmt, dass in den nächsten zwei Jahren möglichst keine weiteren Ganztagsschulen ausgebaut werden. Denn schon jetzt ist die Wunschliste wieder riesig. Neben den bereits laufenden Großbaustellen (Neckarhalle, Krematorium, Deutenberg-Gymnasium, Schwenninger Marktplatzes, Erschließung Salzgrube) sollen nächstes Jahr auch noch die Sanierungen der Villinger Waldstraße fortgesetzt und mit der Sanierung der Rietstraße begonnen werden. "Dann ist auch bald fertig", verdeutlicht Bührer. Bei den Haushaltsberatungen im Herbst müsse auch darüber geredet werden, ob Baumaßnahmen verschoben werden müssen.

