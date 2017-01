Villingen-Schwenningen Stadt soll Prioritäten bei Schulsanierungen festsetzen

Gesamtelternbeiratsvorsitzender fordert aus aktuellem Anlass ein zügiges Handeln der Stadtverwaltung VS. Auch die Karl-Brachat-Realschule hat "drastischen Sanierungsbedarf"

In der Diskussion um den baulichen Zustand am Schulverbund Deutenberg (Real- und Werkrealschule) meldet sich nun auch Michael Grieshaber, der Gesamtelternbeiratsvorsitzender der städtischen Schulen, zu Wort. Dass es zu Aktionen der Schulleitung und Protesten von Elternvertretern kam, sei zu erwarten gewesen. Seine Forderung: "Verlässliche Sofortmaßnahmen und zügige Sanierung vieler Schulen in VS."

Dass nicht alle Schulen gleichzeitig saniert werden können, sei jedem klar, so Grießhaber. Umso wichtiger sei es, in den konstruktiven, transparenten Dialog zu treten. Jetzt komme es darauf an, wie die Verantwortlichen der Stadt beispielsweise mit der im November 2016 erhobenen Liste zum Sanierungs- und Ausstattungsbedarf der Schulen umgehen. "Wird diese Liste priorisiert und zum Gegenstand des Prozesses gemacht und sind somit allen Gremien zugängig, ist dies ein wichtiger Schritt", so Grießhaber. Wenn dann noch die Finanzplanung für die nächsten Jahre hinzugefügt werde, sei einem wesentlichen Kritikpunkt Rechnung getragen. "Dann können die Schuleiter sowie die Schulgremien erkennen, woran sie sind."

Als Elternbeiratsvorsitzender der Karl-Brachat-Realschule in Villingen fügte Grießhaber inzu, dass auch diese Schule "in einem katastrophalen Zustand" sei. Auch viele andere Schulen und Einrichtungen hätten Sanierungsbedarf. "Wenn wir uns nicht an Aktionen und Presseartikel wie die der vergangenen Monate gewöhnen wollen, muss jetzt gehandelt werden", forderte Grießhaber.

Sein Hinweis auf die Karl-Brachat-Realschule, der größen Schule in Villingen, wird von Rektor Rainer Beha bestätigt. "Wir haben inbesondere im Haus 2 einen drastischen Sanierungsbedarf", bestätigt Beha auf Anfrage. Erforderlich sei eine Brandschutz- und Generalsanierung. Die gute Nachricht ist aber: Mit der Sanierung soll noch dieses Jahr begonnen werden. Beha hofft auf den Baustart im Sommer. Nach Informationen des Rektors sind 600 000 Euro, noch verbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates, im städtischen Haushalt 2017 vorgesehen. Die Mittel werden aber nicht ausreichen. Beha geht davon aus, dass die Generalsanierung auch in den Folgejahren bei laufendem Schulbetrieb fortgesetzt wird. Entstehen soll ein modernes Schulgebäude mit Lernecken, einem Biologie-Fachraum und einem Aufzug, der auch behinderten Schülern – Stichwort Inklusion – den Zugang erleichtert.