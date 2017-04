Villingen-Schwenningen Stadt schiebt dem freien Parken an der Villinger Realschule einen Riegel vor

Wegen "chaotischer Verhältnisse" wird der Schulhof künftig auch abends und an den Wochenenden für Fahrzeuge gesperrt

Mit dem freien Parken auf dem Schulhof der Karl-Brachat-Realschule in den Abendstunden und an den Wochenenden ist es vorbei. Aus Sicherheitsgründen haben die Schulleitung und die Stadt der freien Zufahrt einen Riegel vorgeschoben. Über Jahrzehnte war dieser Hof am Haupteingang der Schule in der Josefgasse eine beliebte Anlaufstelle für alle, die abends im Stadtzentrum einen Parkplatz suchten.

Öffentlich gemacht wurde die Sperrung des Innenhofs durch Ernst Reiser in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag. Der Stadtrat forderte, diese Maßnahme schnellstmöglich rückgängig zu machen.

Doch die Stadt sieht dies völlig anders, wie gestern die städtische Pressestelle auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilte. Bei der Fläche handele es sich "um den Schulhof der Schule und nicht um einen öffentlichen Parkplatz". Es sei dort ein Schild angebracht, dass das Parken untersage. Jahrelang sei die Situation dennoch geduldet worden. Jetzt aber habe sich die Situation dort "aber so sehr zugespitzt, dass dies nun unterbunden werden muss", berichtet Pressesprecherin Madlen Falke.

Die Stadt argumentiert mit Sicherheitsgründen. Abends wie auch am Wochenende finden an der Schule durch Einrichtungen und Vereine Unterricht und Treffen statt. "Durch die chaotischen Zustände dort kann eine ungehinderte Rettung im Ernstfall nicht mehr gewährleistet werden." Die Feuerwehr sehe Probleme, im Notfall Rettungsleitern anzubringen. Da quasi ständig Menschen in der Schule tätig seien, müsse die Stadt für deren Sicherheit sorgen. Ein Rettungswagen habe an diesen Tagen "keine Chance zum Durchkommen". Selbst vormittags während des Schulbetriebs werde der Pausenhof von Unbefugten als kostenloser Parkplatz genutzt, was im Ernstfall höchst problematisch werden könne. Außerdem würden die Schulcontainer oft so zugeparkt, dass sie zur Leerung nicht abgeholt werden können. Weiter teilt die Stadt mit: Da an der Realschule demnächst große Sanierungsarbeiten beginnen, werde ein Parken aufgrund der Baustelle in diesem Jahr und auch 2018 ohnehin nicht mehr möglich sein.