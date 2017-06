Villingen-Schwenningen Stadt präsentiert sich mit eigenem Stand auf Südwest-Messe

Bei der Südwest-Messe, die am Samstag beginnt, ist auch die Stadt Villingen-Schwenningen mit einem Stand vertreten. Unter anderem gibt es hier Einblicke ins Jubiläumsjahr und in die Partnerstadt Zittau.

Am kommenden Samstag, 10. Juni, öffnet die Südwest-Messe ihre Tore. 700 Aussteller stellen hier mehr als 10 000 Produkte und Dienstleistungen vor. Rund 100 000 Besucher werden erwartet. Auch die Stadtverwaltung von Villingen-Schwenningen ist mit im Boot und präsentiert sich an den neun Messetagen in Anlehnung an das Stadtjubiläum unter dem Motto "Wege in die Zukunft – für ein buntes VS". In VS dreht sich in 2017 alles um die urkundliche Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren. Dieses Ereignis wird auch auf der Südwest-Messe, in Form eines großen Gewinnspiels gefeiert. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist William Shakespeares Klassiker "Romeo und Julia" als Open-Air-Bürgertheater. Bereits jetzt können sich die Besucher der Südwest Messe auf diese VS-Liebesgeschichte freuen – eine Überraschung wartet am Stand der Stadtverwaltung. Auch der 25. Geburtstag der Deutschen Uhrenstraße ist Thema am städtischen Messestand. Für Kinder bietet das Deutsche Uhrenmuseum aus Furtwangen an den Messe-Wochenenden und am Feiertag am Stand der Stadt Mini-Workshops zum Thema "Kuckucksflöten basteln" an. Außerdem gibt es eine Spiel- und Malecke mit tollen Uhrenausmalvorlagen. Außerdem stellt sich Villingen-Schwenningens Partnerstadt Zittau vor.

Das Lutherjahr 2017 ist auch für Zittau ein ganz besonderes Jahr, denn die 27 000 Einwohner-Stadt, an deren Hochschule Zittau/Görlitz 3800 junge Menschen studieren, ist berühmt für ihre beiden Fastentücher: Nirgends in Deutschland gibt es ein größeres mittelalterliches Tuch dieser Art und nirgends gibt es ein evangelisches Fastentuch aus der Renaissance.

Im Umfeld der Messe stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Besucher werden gebeten, den Hinweisen der Polizei. Die Südwest-Messe ist von Samstag, 10. Juni, bis einschließlich Sonntag, 18. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In 21 Hallen und der Ordner auf die bestehenden Parkmöglichkeiten zu folgen. An den besonders besucherstarken Tagen (beide Sonntage und Fronleichnam) setzt der Veranstalter zusätzliche Shuttlebusse aus dem Industriegebiet Bad Dürrheim ein. Das Bürgeramt wird in enger Abstimmung mit den Organisatoren verstärkte Verkehrskontrollen durchführen, um das "wilde Parken"großen Freigelände führen rund um das Areal zu unterbinden – denn dies gefährdet den Verkehr auf den Bundes- und Kreisstraßen und verursacht immer wieder Behinderungen, insbesondere für Busse und LKWs. Falschparker müssen damit rechnen, entsprechend verwarnt und in besonders schwerwiegenden Fällen auch abgeschleppt. Seit mehreren Jahren gehen beim Bürgeramt, der Polizei und Messegesellschaft Beschwerden aus der Bevölkerung und von Ausstellungsbesuchern über die Falschparker ein, die sich die Parkgebühren sparen und nicht belangt werden. Auch der Gemeinderat hatte schon angeregt, diese Verstöße zu ahnden.