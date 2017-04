Villingen-Schwenningen Stadt Villingen-Schwenningen gibt sich Leitbild für die nächsten 20 Jahre

Konzept muss Ende Mai vom Gemeinderat behandelt werden. In einem zweiten Schritt wird ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet. Das ist für Förderungen wichtig

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Leitbild der Stadt Villingen-Schwenningen, das die nächsten zehn bis 20 Jahre gültig sein soll, stellten Markus Ewald und Katharina Grön vom Stadtentwicklungsbüro Urbanista gestern im Rathaus vor. Es soll am 31. Mai vom Gemeinderat verabschiedet werden, bis zum 26. April werden noch Anregungen entgegengenommen.

Das 115-seitige Papier wird zusammen mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) rund 200 000 Euro kosten. Ein zweites parallel laufende Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) beläuft sich auf 258 000 Euro. Damit zahlt die Stadt beinahe eine halbe Million, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Im Vorfeld regte sich wie berichtet auch Kritik an den Expertisen: Zu allgemein und widersprüchlich seien sie, hieß es beispielsweise aus den Reihen der CDU.

Das Urbanista-Papier sei kein Gutachten, sondern ein Leitbild, das "ein Großteil der Gesellschaft ertragen kann", wie Ewald betonte. Es seien gemeinsame Zielvorstellungen, deswegen fehle ihnen auch die Schärfe eines Gutachtens. Es handele sich um die Leitziele der Stadt, die aber kein finales Ergebnis seien, sondern einem Prozess unterliegen. Allerdings stehen in den Ausführungen auch Sätze wie "Villingen-Schwenningen ist eine Stadt für alle", denen vermutlich die meisten zustimmen können, die aber wenig Erkenntnisgewinn versprechen, was im Vorfeld ebenfalls schon moniert wurde. Der Leiter des Stadtentwicklungsamts, Henning Keune, brachte daher das Leitbild auch in Verbindung mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Darin werden konkrete Projektvorschläge ausgearbeitet. Das ISEK wird künftig notwendig sein, um überhaupt an die Fördertöpfe des Landes zu gelangen. Bereits jetzt sei die Wohnbauförderung für das Kasernengelände Mangin vom Land nur deswegen zügig genehmigt worden, weil die Stadt darauf hinwies, dass sie an einem ISEK arbeite, wie Keune ausführte.

Wie nun das Leitbild gewichtet werden soll und welche Schwerpunkte Realität werden, "wird Aufgabe des Gemeinderats sein", erläuterte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Das wird vor allem auch das 35 Punkte umfassende KGSt-Gutachten betreffen. Hier werden drei kontroverse Themen immer wieder diskutiert, aber vielleicht sei der Rest ja unstrittig.

Kubon wies darauf hin, dass ein kontroverses Thema, die mögliche Abschaffung der Ortsverwaltungen bisher kein Bestandteil des KGSt-Gutachtens sei. Es wurden Gespräche geführt, das sei richtig, aber bisher sei es nicht in die Zielplanung eingeflossen. Ob die Gemeinderäte dann über jeden einzelnen Punkt abstimmen können oder es im Block müssen, ließ er gestern offen. Aber er werde dem Gemeinderat je nach seinen Wünschen weit entgegenkommen, erklärte er.

Beide Untersuchungen greifen auf eine gemeinsame Datenbasis zu, hieß es während der Pressekonferenz. Während das Leitbild das ausführt, womit sich die Bürger identifizieren wollen, soll das KGSt-Gutachten der Haushaltskonsolidierung zugute kommen. KGSt muss Einsparmöglichkeiten von vier Millionen Euro jährlich liefern, wovon der Gemeinderat zwei Millionen umzusetzen plant. Wie Kubon berichtete, sei das Urbanista-Papier im Beirat für nachhaltige Umweltentwicklung bereits "auf Wohlwollen" gestoßen.