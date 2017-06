VS-Villingen St. Ursula-Schüler machen Theater mit Tiefgang

Die Theater-AG führt ein Stück basierend auf dem Buch „Geschichte des Lebens“ von Ted Chiang auf

VS-Villingen (anb) Die Fremden kommen an die St. Ursula Schule. Am Donnerstag führten die Schüler der Theater-AG das Stück „Fremde Sprache oder: Geschichte eines Lebens“ vor. Sie warfen dabei nicht nur grundlegende Fragen darüber auf, wie der Mensch kommuniziert, sondern zitierten auch aus berühmten Werken der deutschen Literatur.

In „Fremde Sprache oder: Geschichte eines Lebens“ wurde aus vielen Perspektiven erzählt. Die eine Geschichte handelt von der Linguistin Luisa Winter (gespielt von Leonie Frey), die gemeinsam mit dem Physiker Hannes Wolf (gespielt von Simon Deubzer) vom Staat dazu beauftragt wird, die neuangekommenen Fremden zu verstehen. Die Fremden dürfen jedoch keinerlei Berührungspunkte zu den Menschen des Staates haben.

Die drei Fremden (gespielt von Dorothea Trauter, Carina Griggel und Lea Großklaus) erzählen ihre Geschichte. Jedoch fällt es nicht gerade leicht, ihre Sprache zu verstehen. Ihre Sprache besteht aus Wortfetzen: Leiden, Blume, Sicherheit, Hoffnung, Planen, Trump, Syrien, Idiot, Hoffnung. Die dritte Erzählung ist ein einseitiges Gespräch zwischen der in die Jahre gekommenen Luisa Winter (gespielt von Josephin Link) und ihrer toten Tochter über Winters Erinnerungen an die Fremden und an die Kindheit ihrer Tochter.

Die AG-Leiterin und Drehbuchautorin Mirjam Henrix hat sich bei ihrem Stück am Film „Arrival“ und der Erzählung „Geschichte deines Lebens“ von Ted Chiang orientiert. Die vielen Verweise auf die Werke berühmter Dichter waren gut durchdacht. „Ich bin kein Fan davon, Texte selbst zu schreiben. Wir haben so tolle Texte in der deutschen Literatur, die super zur jetzigen Zeit passen.“ Das Stück sollte zum Nachdenken anregen.

Schauspieler Christopher Heidebrecht hatte anfangs seine Schwierigkeiten mit seiner Rolle als General und als Mephistopheles. „Das Stück ist sehr modern, man muss da erst mal rein kommen. Auch wenn es für mich anfangs sehr ungewohnt war, hat mir meine Rolle und das Stück sehr gut gefallen.“