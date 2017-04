Villingen-Schwenningen St. Ursula-Schüler gestalten ihren Platz an der Sonne

St. Ursula-Schüler gestalten ihren Platz an der Sonne

Die Neuntklässler tüfteln ein Konzept für den Schulwettbewerb aus: Der Klostergarten soll zum neuen Schülertreffpunkt werden.

VS-Villingen (mwi) Die Schüler der St. Ursula-Schulen in Villingen haben ihren Beitrag für den Schulwettbewerb "Pimp your School" eingereicht. Am Wettbewerb können Schulklassen teilnehmen, die ihrer Schule einen neuen Anstrich geben wollen. Die Jugendlichen aus der Gruppe Naturwissenschaft und Technik (NwT) der neunten Klassen des Gymnasiums sind dieses Jahr dabei. Das Projekt der Schüler: die Neugestaltung des Klostergartens.

Julia Knobelspies und Sabine Schloz begleiten als verantwortliche Lehrer das Projekt. In den drei Wochen vor den Osterferien "haben wir mit den Schülern in Kleingruppen eine Idee entwickelt", sagt Knobelspies. Der Schule ist es wichtig, dem Wirken der Klosterschwestern zu gedenken und dem Rosen- und Klostergarten neues Leben einzuhauchen.

Der kleine Garten soll ein Treffpunkt für die Schüler werden, aber auch Raum für die Tierwelt bieten. Ein Insektenhotel und mehrere Vogelhäuschen sind daher geplant. Darüber hinaus werden unter anderem Blumenbeete mit Tulpen und Rosen, sowie Kräuter Platz im Garten finden. Die alten Rosensträucher bleiben erhalten und werden ergänzt "durch Beerensträucher, von denen man dann naschen kann", sagt Schülerin Florentine Moser. Ein altes Wagenrad soll für die Kräuter umfunktioniert werden: Der Schüler Vincent Brasch sagt, dass zwischen den Speichen Kräuter wie Rosmarin oder Salbei gepflanzt werden sollen. Sitzgelegenheiten könnten alte Gartenmöbel aus dem Klosterfundus bieten. Der Platz soll einladen zum Sonnenbaden in den Unterrichtspausen und zur gemeinsamen Auszeit.

Schülerin Julia Petrack beschreibt das Projekt als tolle Möglichkeit, "das Gelernte auch einmal praktisch anzuwenden und an etwas Handfestem zu arbeiten". Es sei eine gute Abwechslung zum normalen Unterricht, sagt Florentine Moser. Die Schüler sind motiviert, bei dem Wettbewerb weit zu kommen. Auf einen neuen Garten können sie sich aber schon jetzt freuen. "Das Projekt wird in jedem Fall realisiert, egal wie weit es beim Wettbewerb geht. In den anstehenden Projekttagen werden wir mit den Arbeiten beginnen", versichert Julia Knobelspies.

Es nehmen dieses Jahr 54 Schulen am Wettbewerb teil. Zur Teilnahme müssen die Schulen auf der Webseite der Aktion ihr Konzept hochladen. Auf der Seite können alle Projekte angeschaut und bewertet werden. Es kann noch fleißig abgestimmt werden: Bis zum 7. Mai ist das möglich. Die Besucher der Seite können einmal pro Tag, mit Facebook-Account oder Mailadresse, für ihren Favoriten abstimmen. Der Gewinner wird am 9. Mai gekürt und mit einer Prämie von 5000 Euro belohnt.