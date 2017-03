Villingen-Schwenningen Sportlerplakette auf dem Prüfstand

Der Sportverband Villingen-Schwenningen will seine Ehrenordnung überarbeiten.

Villingen-Schwenningen (häm) Oberbürgermeister Rupert Kubon schätzt die Verleihung einer Plakette zur Sportlerehrung der Stadt Villingen-Schwenningen als möglicherweise für überholt ein. "Es ist eine Massenware. Wir könnten überlegen, was die richtige Form der Wertschätzung wäre", so das Stadtoberhaupt in der jüngsten Sitzung des Sportverbandes Villingen-Schwenningen, an der 24 Repräsentanten örtlicher Sportvereine teilnahmen. Erst vor wenigen Tagen ehrte Kubon in der Neuen Tonhalle 126 Sportler und 23 Mannschaften mit der städtischen Sportehrung. "Die Plaketten haben einen Gegenwert von 16 Euro, eventuell wäre ich als Jugendlicher über einen Gutschein für zwei Kinokarten erfreuter", fährt Kubon fort.

Grundsätzlich regte die Spitze des Verbandes an, die Ehrungsordnung durch eine Reduzierung der Geehrten anzupassen, um das Renommee der Auszeichnung zu heben. Gleichzeitig erhalte beispielsweise ein südbadischer Meister auch die gleiche Plakette wie ein süddeutscher Meister, deren sportliches Einzugsgebiet und erbrachte Turnierleistung doch beträchtlich variieren.

Die jährlich im Herbst stattfindende Sportparty, auf der die besten Stadtsportler des Jahres gekürt werden, hält der Verband weiterhin für sein Zugpferd unter den Veranstaltungen, dessen letztjährige Einnahmen von über 1000 Euro auch zum Kassenplus von über 5000 Euro führten. Die Promotionvideos der Nominierten zur Sportparty könnten durch Sequenzen aus Turnieren, und nicht nur mit Ausschnitten aus dem Training, optimiert werden. "Überhaupt könnten ruhig alle Nominierten, und nicht nur die drei Erstgenannten, zur Party erscheinen", sagte Verbandschef Daniel Fleig. Für 2017 werden das Konzept mit reduzierten Preisen beibehalten, damit die Sportler ihre Familien zum "Essen mitbringen können".

Die Mitglieder entschieden sich für eine Änderung des Beitragsbemessungsmodells für eine Mitgliedschaft beim Verband. Mit vier Enthaltungen einigte man sich auf die Zahlung von je zwölf Euro pro 100 Mitglieder eines Vereins. Bisher waren es zehn Cent pro Mitglied. Die Verbandsspitze rechnet im ersten Jahr mit Mehreinnahmen von knapp 750 Euro zu den beispielsweise im Jahr 2016 2300 eingenommenen Euro an Mitgliedsbeiträgen. Das Geld solle primär in städtische Sportveranstaltungen fließen, um gegen die Individualisierung des Freizeitsports abseits eines Vereins zu wirken. Andererseits sollen Experten zu Vorträgen vereinsrechtlicher Themen für die Vereinsvorstände eingeladen werden können. Beispielsweise herrscht unter den Mitgliedern Uneinigkeit über das Vorgehen bei Vorlage von Führungszeugnissen bei der Jugendbetreuung.