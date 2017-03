VillingenSchwenningen Sportlerehrung: Die Namen der erfolgreichen Sportler

Kinder, jugendliche und erwachsene Sportler sind am Montag von Oberbürgermeister Rupert Kubon geehrt.

Zahlreiche Sportler wurden am Montagabend in der Neuen Tonhalle geehrt. Nachfolgend die Namen der Geehrten:

Schulen, Mannschaftsmeister:

Bronze:

Judo: Fabian Eisenbiegler, Hannes Henkes, Benedikt Haas, Fabio Stehle, Moritz Siestrup, Niclas Kieninger (St. Ursula Schulen Villingen): Jugend trainiert für Olympia, 1. Platz im Judo.



Schwimmen: Christopher Fuchs, Cheyenne Ruiz, Lara Schlude, Meda Marian, Marie Uhing, Livia Townshend, Nele Mikkelsen, Jelena Brenner (Gymnasium am Hoptbühl): Jugend trainiert für Olympia, 1. Platz im Schwimmen.

Jugend (Jahrgang 1998 bis 2016), Einzelmeister:

Bogenschießen: Noel Grösser: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Feldbogen blank, 1. Platz Blankbogen Halle Jahrgang 2004; Emanuel Holl: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Feldbogen Recurve Jahrgang 2002; Vincent-Fergus Kelly (alle Schützenverein Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Blankbogen Halle Jahrgang 2008; Maximilian Laufer: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz im Freien mit dem Feldbogen Jahrgang 2001; Fiona Marquardt (beide Bogenclub Villingen-Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA (World Archery) im Freien Jahrgang 2008.









Boxen: Marcel Eifert: Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 52 kg, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 52 kg, Jahrgang 2002; Stefan Reis (beide KSC Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 56 kg, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 56 kg, Jahrgang 2002.

Fechten: John Bader: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Schüler Degen, Jahrgang 2006; Luisa Bartmann: Württembergische Meisterschaften, 1. Platz Schüler Degen, Jahrgang 2006; Thomas Hermann: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Schüler Degen, Jahrgang 2004; Charis Lämmler: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Schüler Degen, Jahrgang 2005; Janine Lippert: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz A-Jugend Degen, Jahrgang 2001; Sarah Schatton (alle Turngemeinde Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz B-Jugend Degen, Jahrgang 2003.

Judo: Axel Albrecht: Süddeutsche Meisterschaften, 3. Platz Einzel und 3. Platz als Mannschaftsmitglied Badische Meisterschaften, 1. Platz Einzel und 1. Platz als Mannschaftsmitglied Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Einzel und 1. Platz als Mannschaftsmitglied Jahrgang 2002; Ann-Kathrin Teichert (beide Judoclub Marbach): Badische Einzelmeisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 2005; Marisa Bucher: Südbadische Einzel-Meisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 2005; Nico Burkard (beide Judosportclub Pfaffenweiler): Baden-Württembergische Einzel-Meisterschaften, 2. Platz, Jahrgang 1998; Lea Koch: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 2002; Etienne Zeiger (beide Judosportverein Villingen): Badische Einzelmeisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 2001.

Karate: Moritz Bürker: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Jugend -68 kg, Jahrgang 2001; Tolga Gürgülü: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Junioren -68 kg, Jahrgang 1999; Kajanaan Ketheswaran: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Jugend -63 kg, Jahrgang 2001; Sascha Seckinger: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite +68 kg, Jahrgang 1999; Carolin Schmidt (alle Karateverein Bushido Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 5. Platz Kumite Einzel +60kg, Jahrgang 1998; Jannic Hein: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kata Einzel Schüler B männlich Jahrgang 2005; Nik Höfer: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Einzel Kinder männlich – 28 kg, Jahrgang 2007; Alexander Welsch: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Einzel Schüler B männlich + 38 kg; Jahrgang 2005; Lea Will (alle Karate Dojo Shintaikan Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Kumite Einzel Kinder Mädchen – 25 kg, Jahrgang 2008.

Leichtathletik: Tim Assmann: Süddeutsche Meisterschaften, 3. Platz, 800 m, Badische Meisterschaften, 1. Platz, 800 m, Jahrgang 2000; Adrian Engstler (beide Turnverein Villingen): Badische Meisterschaften, 1. Platz, 800 m, Jahrgang 2002; Mara Neininger (Turngemeinde Schwenningen): Süddeutsche Meisterschaften, 3. Platz Halle, Weitsprung, 2. Platz im Freien, Dreisprung, Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Halle, Weitsprung, 2. Platz im Freien, Dreisprung, Jahrgang 2000; Anna Reisch: Süddeutsche Meisterschaften, 3. Platz, Dreisprung in der Halle, Jahrgang 1999; Cora Waller (beide DJK Villingen): Regionalmeisterschaften, 1. Platz, 100 m Lauf, Jahrgang 1998.

Schwimmen: Vivienne Arno: IABS Schülermeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 06, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 06, 1. Platz über 200 m Lagen Jg. 06, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Freistil Jg. 05/06; Maren Blessing: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Brust Jg. 99, 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 99, 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 99, 1. Platz über 200 m Lagen Jg. 99, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Schmetterling Jg. 99/00; Jannik Herzner: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 und 100 m Brust Jg. 01, 1. Platz über 50 m Schmetterling Jg. 01; Philipp Herzner : IABS Frühjahrsmeisterschaften (25m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Brust Jg. 04, 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 04, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 04, 1. Platz über 200 m Lagen Jg. 04; Sophia Kneer: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 99; Lewis Linder: IABS Schülermeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 05, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 05; Emilie Müller: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1.

Platz über 50/100 m Brust offene Klasse + Jg. 02, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Brust Jg. 02, 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 02; Isabelle Müller: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Brust Jg. 98; Lenny Münzer: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 04, IABS Sommermeisterschaften (50m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 04; Moritz Noeske: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Brust Jg. 99; Mia Sophie Turina: IABS Schülermeisterschaften (25m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 05, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Schmetterling Jg. 05/06; Ritschard Ulrich : IABS Schülermeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 06, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 06, 1. Platz über 200m Lagen Jg. 06; Maike Wagner: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Rücken offene Klasse + Jg. 02, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 02, 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 02; Anna-Lena Weiler: IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 02; Anna Wieland (alle Schwimmclub Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften, 2.

Platz im Jugend-Mehrkampf Jg. 04, IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Brust Jg. 04; Anna Kreiselmaier: Südwürttembergische Meisterschaften, 1. Platz im Mehrkampf und über 50 m Brust Jahrgang 2006; Simon Kreiselmaier (beide Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Südwürttembergische Meisterschaften, 1. Platz über 50 und 100 m Freistil, 1. Platz über 50 und 100 m Schmetterling Jahrgang 2002.

Tae kwondo: Lukas Alatovic: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz, Jahrgang 2004; Maxim Klemm: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz, Jahrgang 2008; Nick Nguyen (alle Tae kwon do Club VUK): Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz, Jahrgang 2002.

Silber:

Bogenschießen: Sarah Reincke (Bogenclub Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 3. Platz WA (World Archery) in der Halle Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA (World Archery) im Freien Jahrgang 2002.

Boxen: Arian Ejupi: Deutsche Meisterschaften, 3. Platz U15 Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 54 kg, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften der Jugend, 2. Platz 54 kg Jahrgang 2002; Oli Reis: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz 65 kg, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz, C-Klasse 65 kg, Jahrgang 2001; Stefan Wakulitsch: Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz C-Klasse 54 kg, Jahrgang 2002; Kevin Wolf (alle KSC Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften, 1.

Platz B-Klasse 65 kg Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz B-Klasse 65 kg, Jahrgang 2001); Alex Fengler: Deutsche Meisterschaften, 3. Platz U21 in seiner Altersklasse; Moses Fischer (beide Boxing Villingen-Schwenningen), Internationale Deutsche Meisterschaften der Jugend, 4. Platz Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz in seiner Altersklasse; Alex Geissler: Internationale Deutsche Meisterschaften der Jugend, 2. Platz Deutsche Meisterschaften der Jugend, 3. Platz in seiner Altersklasse; Robert Grisin: Deutsche Meisterschaften der Junioren, 2. Platz in seiner Altersklasse; Kevin Kischenko: Deutsche Meisterschaften der Jugend, 3. Platz Internationale Deutsche Meisterschaften der Jugend, 3. Platz in seiner Altersklasse; Stefan Nikitin: Deutsche Meisterschaften, 2. Platz der Elite, 2. Platz der U21 in seiner Altersklasse; Jonas Stang (alle Boxing Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften der Jugend, 2. Platz in seiner Altersklasse.

Karate: Jonas Weinhold: Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz Kumite Junioren -68kg, Jahrgang 2000; Lara Weinhold (beide Karateverein Bushido Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 3. Platz Kata Einzel Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz Kata Einzel, Jahrgang 2002.

Schwimmen: Nico Burghardt: Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz über 50 m Schmetterling Jg. 00, 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 00, 2. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 00, IABS Sommermeisterschaften (50m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50/100 m Freistil Jg. 00, 1. Platz über 50/100 m Schmetterling offene Klasse + Jg. 00, IABS Frühjahrsmeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50+100m Schmetterling offene Klasse + Jg. 00, 1. Platz über 50+100 m Freistil Jg. 00; Tabea Mose: Süddeutsche Meisterschaften. 2. Platz über 100 m Freistil Jg. 99, 3. Platz über 50 m Rücken Jg. 99, Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz über 50 m Rücken Jg. 99 und 2. Platz offene Klasse, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 99, 2. Platz über 100 m Freistil, 200 m Rücken und 200m Lagen Jg. 99, Badische Sommermeisterschaften (50 m Bahn), 1. Platz über 50 m Rücken Jg. 99, 1. Platz über 50/100 m Freistil Jg. 99, 1. Platz über 50 m Brust offene Klasse + Jg. 99, 1. Platz über 50 m Schmetterling Jg. 99, 1. Platz über 100 m Brust Jg. 99, 1. Platz über 200 m Lagen Jg. 99, Badische Wintermeisterschaften (25 m Bahn), 1. Platz über 100 m Lagen offene Klasse + Jg. 99, 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 99, 1. Platz über 100 m Freistil Jg. 99, 1. Platz über 100 m Brust Jg. 99, 1. Platz über 200/400 m Lagen Jg. 99; Karin Wagner (alle Schwimmclub Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz über 50 m Rücken Jg. 00, Badische Wintermeisterschaften (25 m Bahn), 1. Platz über 100/200 m Rücken Jg. 00, Badische Sommermeisterschaften (50 m Bahn), 1.

Platz über 50/100/200 m Rücken Jg. 00, IABS Sommermeisterschaften (50 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 50 m Freistil Jg. 00, 1. Platz über 100 m Schmetterling Jg. 00, IABS Frühjahrsmeisterschaften (25m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 100 m Rücken Jg. 00.

Synchronschwimmen: Anna Kamphorst: Deutsche Pflichtmeisterschaften, 3. Platz Einzel, Jahrgang 1999 Süddeutsche Altersklassenmeisterschaften, 2. Platz Duett AK A zusammen mit Christina Schmidt, Baden-Württembergische Altersklassen- Meisterschaften, 1. Platz Duett AK A zusammen mit Christina Schmidt; Christina Schmidt (beide Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Deutsche Pflichtmeisterschaften, 4. Platz Einzel, Jahrgang 1999 Süddeutsche Altersklassenmeisterschaften, 2. Platz Duett AK A zusammen mit Anna Kamphorst, Baden-Württembergische Altersklassen-Meisterschaften, 1. Platz Duett AK A zusammen mit Anna Kamphorst.

Taekwondo: Yannic D'Addio: Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 1999; Lukas Janeski: Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz, Jahrgang 2005; Steven Soh (alle Tae kwon do Club VUK): Deutsche Meisterschaften, 2. Platz, Jahrgang 2000.

Twirling: Michelle Denis: Deutsche Meisterschaften, 3. Platz Duo Junioren zusammen mit Ellen Kühnle, Jahrgang 2002; Ellen Kühnle (beide MMC Twirlingsport Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 3. Platz Duo Junioren zusammen mit Michelle Denis, Jahrgang 1999.

Gold:

Billard: Kevin Schiller (Billardverein Villingen-Schwenningen): Europameisterschaften, 1. Platz Jugend als Mannschaftsmitglied, Jahrgang 1999.

Boxen: Gamal Cramer: Deutsche Meisterschaften der Kadetten, 1. Platz, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz in seiner Altersklasse; Noah Fischer: Deutsche Meisterschaften der Junioren, 1. Platz, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz in seiner Altersklasse; Anton Kondratev (alle Boxing Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften der Kadetten, 1. Platz, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz in seiner Altersklasse.

Eishockey: Alexander Komov : Berufung in die U16 DEB-Nationalmannschaft; Tanja Krause (beide ERC Schwenningen Wild Wings Future): Berufung in die U18 DEB-Damen-Nationalmannschaft.

Ringen: Georgios Scarpello: Deutsche Meisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied Schüler, 5. Platz B-Jugend Einzel Südbadische Meisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied Schüler, 1. Platz B-Jugend Einzel Jahrgang 2001.

Skifahren: Lukas Krauss (Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Deutscher Schüler Cup U12, 1. Platz Ski alpin, Jahrgang 2005.

Twirling: Anastasia Adam (MMC Twirlingsport Villingen-Schwenningen): European CUP Teilnahme Deutschland-CUP, 1. Platz, Baden-Württemberg-CUP, 1. Platz, Jahrgang 2002.

Erwachsene, Einzelmeister:

Bronze:

Bogenschießen: Julia Böhnke: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA (World Archery) in der Halle, Jahrgang 1994; Birgit Gölz: Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA im Freien, Jahrgang 1960; Dominic Gölz (alle Bogenclub Villingen-Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA in der Halle, 1. Platz WA im Freien Jahrgang 1987; Holger Gölz (alle Bogenclub Villingen-Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA in der Halle, Jahrgang 1960; Wolfgang Keller (Schützengesellschaft Villingen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Blankbogen im Feld, Jahrgang 1965; Heinz Schwab (Schützenverein Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Blankbogen im Freien, Jahrgang 1965.

Boxen: Max Herr (KSC Villingen): Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz 75 kg, Internationale Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz 75 kg, Jahrgang 1998.

Judo: Philipp Holzmann (Judoclub Marbach): Deutsche Einzel-Meisterschaften, 5. Platz, Süddeutsche Einzel-Meisterschaften, 3. Platz, Jahrgang 1997.

Karate: Faruk Kadriu (Karate Dojo Shintaikan Villingen): Deutsche Meisterschaften, 5. Platz, Leistungsklasse Kumite Herren +84 kg, Deutsche Meisterschaften, 3. Platz, Masterklasse Kumite Herren Ü 30 +84 kg.

Leichtathletik: Marvin Doser: Badische Meisterschaften, 1. Platz, Weitsprung, Regionalmeisterschaften, 1. Platz, Speerwurf, jeweils Jahrgang 1997; Uwe Keiler: Deutsche Seniorenmeisterschaften, 2. Platz, Mehrkampf, Jahrgang 1940; Christof Steiner (alle DJK Villingen): Regionalmeisterschaften, 1. Platz, Weitsprung und Kugelstoßen, Jahrgang 1996; Michael Klostermeier: Regionalmeisterschaften, 1. Platz, Speerwurf, Jahrgang 1996; Denis Reimchen (beide Turnverein Villingen): Badische Meisterschaften, 1. Platz, Hochsprung, Jahrgang 1992-

Schießsport: Christel Gallmann: Deutsche Meisterschaften, 2. Platz Luftpistole, Seniorenklasse A, Jahrgang 1957; Holger Seemann (beide Schützenverein Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Großkaliber Standardgewehr, 300 m, Jahrgang 1985; Peter Hauser (Schützenverein Tannheim): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Großkaliber Liegendkampf 300 m

Schwimmen: Ben Leiser : Südwürttembergische Meisterschaften, 1. Platz über 50 und 100 m Rücken, Jahrgang 1996; Sebastian Rombach (beide Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Südwürttembergische Meisterschaften, 1. Platz über 200 m Rücken und 200 m Lagen, Jahrgang 1996; Katja Matt (Schwimmclub Villingen): Deutsche Mastersmeisterschaften, lange Strecken, 1. Platz über 800 m Freistil AK W30, 3. Platz über 400 m Freistil AK W30.

Synchronschwimmen: Annabelle Byrne: Deutsche Mastersmeisterschaften, 2. Platz Duett AK 20-24, zusammen mit Verena Röck, Süddeutsche Altersklassenmeisterschaften, 2. Platz Duett Juniorinnen, zusammen mit Verena Röck, Jahrgang 1996; Nina Fix: Deutsche Mastersmeisterschaften, 1. Platz Solo AK 20-24, Süddeutsche Meisterschaften, 3. Platz Juniorinnen Solo, Jahrgang 1994; Natalie Kohn: Deutsche Mastersmeisterschaften, 3. Platz Duett AK 25-29, zusammen mit Daria Wehrle, Jahrgang 1989; Verena Röck: Deutsche Mastersmeisterschaften, 2. Platz Duett AK 20-24, zusammen mit Annabelle Byrne, Süddeutsche Altersklassenmeisterschaften, 2. Platz Duett Juniorinnen, zusammen mit Annabelle Byrne, Jahrgang 1995; Elena Untenberger: Deutsche Mastersmeisterschaften, 2. Platz Solo AK 20-24, Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz Juniorinnen Solo, Jahrgang 1992; Daria Wehrle (alle Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Deutsche Mastersmeisterschaften, 3. Platz Duett AK 25-29, zusammen mit Natalie Kohn, Jahrgang 1990.

Twirling: Sophia Weinmann (MMC Twirlingsport Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 2. Platz Freestyle Senioren.

Silber:

Kanusport: Helmut Wolff (Kanusportclub Villingen): Deutsche Senioren-Meisterschaften, 1. Platz Kanufreestyle Deutsche Meisterschaften, 2. Platz Aktivenklasse, Kanusquirt.

Leichtathletik: Natascha Wolf (DJK Villingen): Senioren-Europa-Hallenmeisterschaften, 3. Platz, Hammerwurf Deutsche Senioren Hallen- und Winterwurfmeisterschaften, 2. Platz, Hammerwurf, Deutsche Senioren Wurfmehrkampfmeisterschaften, 3. Platz Regionalmeisterschaften, 1. Platz Diskuswerfen, Aktive.

Schießsport: Luca Schröder (Schützenverein Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 3. Platz Kleinkaliber-Sportpistole Jahrgang 1996.

Schwimmen: Niklas Weiß (Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Süddeutsche Meisterschaften, 1. Platz über 200 m Brust, Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz über 200 m Brust, jeweils Jahrgang 1997.

Skifahren: David Ketterer (Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 3. Platz Ski alpin Riesenslalom, 4. Platz Ski alpin Slalom Jahrgang 1993.

Gold:

Bogenschießen: Holger Stephan (Bogenclub Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften der TRB Klasse, 1. Platz Deutsche Meisterschaften Bowhunter DFBV, 1. Platz.

Curling: Christoph Gregor: Deutsche Junioren-Meisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied; Jochen Merkt: Deutsche Rollstuhl-Meisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied; Josephine Obermann: Europameisterschaften, 7. Platz als Mannschaftsmitglied; Harry Pavel: Deutsche Rollstuhl-Meisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied; Sebastian Schweizer (alle Curling Club Schwenningen): Weltmeisterschaften, 12. Platz Deutsche Meisterschaften, 1. Platz, jeweils als Mannschaftsmitglied.

Fechten: Leonard Kötzel (TV Villingen); Deutsche Hochschulmeisterschaften, 1. Platz als Mannschaftsmitglied im Fechten.

Karate: Sébastien Weitbruch (Polizeisportverein Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 1. Platz Kata, Jahrgang 1970.

Jugend (Jahrgang 1998 bis 2016), Mannschaftsmeister:

Bronze:

Bogenschießen: Maxi-Lena Klingebiel, Mara Gaubusseau, Sarah Reincke (Bogenclub Villingen-Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA (World Archery) im Freien, 1. Platz WA in der Halle.

Kunstradfahren: Cheyenne Bader, Verena Nill, Bianca Benz, Tobias Lehr (Radsportverein Schwenningen Württembergische Meisterschaften): 1. Platz im Vierer-Einradfahren Schülerklasse.

Schwimmen: Karin Wagner, Maren Blessing, Sophia Kneer, Alina Linder: DMSJ (Deutsche Mannschafts- Meisterschaften Schwimmen Jugend), Badischer Endkampf, 1. Platz über je 4x100m Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen, Weibliche Jugend A, Jg. 99/00; Vivienne Arno, Leonie Mann, Niclas Hörner, Ritschard Ulrich (alle Schwimmclub Villingen): IABS Schülermeisterschaften (25 m Bahn, entspricht Südbadischen Meisterschaften), 1. Platz über 4x50m Freistil mixed Schüler Jg. 2006-2008.

Synchronschwimmen: Christina Schmidt, Anna Kamphorst, Angelika Dinges, Diana Frank, Louisa Brugger (Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Baden-Württembergische Altersklassenmeisterschaften, 2. Platz Gruppe AK AB im Synchronschwimmen.

Volleyball: Merete Rudolf, Katja Kohler, Viviane Hones, Sabrina Neuweiler, Jule Gaisser, Nina Gass, Michelle Spomer, Annika Machill, Patrizia Storz, Lea Reger, Ann-Kathrin Arni, Lisa Spomer Trainer: Sven Johansson, Dirk Becker (Turnverein Villingen): Süddeutsche Meisterschaften 2. Platz, Südbadische Meisterschaften, 1. Platz im Volleyball U20.

Silber:

Eishockey: Sofiene Bräuner, Carsten Hohmann, Silas Abert, John Ungemach, Dominik Deuring, Simon Schlenker, Maximilian Benzing, Kevin Richter, Denis Matic, Fabio Frick, Daniel Ank, Dominik Stärk, Hannes Deuring, Alen Culum, Waldemar Wehrle, Andreas Druzhinin, Felix Steinhäuser, Nick Gerlitz, Florian Föllner, Fabian Gerster, Eric Fromm, Andrej Vasilev, Adrian Wolf, Matthias Ungemach, Mark Frommherz, Maximilian Eichhorn, Fabian Zinth, Nils Velm, Moritz Ertl, Leon Meder (ERC Schwenningen, Wild Wings Future): DNL 2 (Deutsche Nachwuchsliga 2), Finale Gruppe Süd und somit Direktaufstieg in die DNL (höchste Klasse der Spielklasse U19).

Fechten: Lucas Fendt, Athanasios Tsiagkanas (Turngemeinde Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 2. Platz A-Jugend Degen als Mannschaftsmitglieder.

Volleyball: Vanessa Spomer, Emily Graf, Tamara Golcmann, Sarah Kilzer, Vreni Dinser, Amelie Nunnenmacher, Marie Uhing, Evelina Judin, Nele Mikkelsen, Florentine Grimm, Salome Blank, Trainer: Ralf Metzger, Gritt Müller (Turnverein Villingen): Süddeutsche Meisterschaften, 1. Platz Südbadische Meisterschaften, 1. Platz im Volleyball, U14.

Gold:

Twirling: Anastasia Adam, Michelle Denis, Lia Hirsch, Ellen Kühnle, Jana Schnabel, Alina Schramm, Sophia Weinmann (MMC Twirlingsport Villingen-Schwenningen): European-CUP, 8. Platz Deutsche Meisterschaften, 2. Platz Süddeutsche Meisterschaften, 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften, 1. Platz Juniorteam

Erwachsene, Mannschaftsmeister:

Bronze:

Basketball: Anja Elbel, Johanna Eppler, Ronja Gaulinger, Anne Kirsten Haas, Felicia Kälble, Emilly Kapitza, Natalia Kraft, Hannah Lindner, Birgit Mädge, Yasmina Naggay, Christine Schell-Deking, Susanne Schmidt, Anna Seibold, Chelsea Tchone Lele, Trainer: Sergey Tsvetkov (Basketballverein Villingen-Schwenningen): Landesliga, 1. Platz, Aufstieg in die Oberliga.

Bogenschießen: Holger Gölz, Stefan Daum, Michael Heim (Bogenclub Villingen-Schwenningen): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz WA (World Archery) im Freien, 1. Platz WA in der Halle.

Billard: Robin Sachsse, Dennis Rothaug, Andreas Gut (Billardverein Villingen-Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 5. Platz Team Pokal.

Curling: Marko Tischler, Paul Martens, Till Wunderlich, Ludwig Eberhard, Christoph Gregor (Curling Club Schwenningen): Deutsche Meisterschaften, 5. Platz.

Fußball: Daniel Miletic, Marjian Hjulic, Alexander Sopelnik, Stjepan Geng, Benjamin Barg, Frederic Bruno, Dragan Ovuka, Daniel Wehrle, Timo Wagner, Gian-Luca Reho, Gian-Luca Serpa, Mülim Yelken, Teyfik Ceylan, Nedzad Plavci, Benedikt Haibt, Damian Kaminski, Fabio Chiurazzi, Mauro Chiurazzi, Mario Ketterer, Manuel Stark, Tobias Weißhaar, Turan Sahin, Mendes Cavalcanti, Trainer: Werner Felgenhauer, Jago Maric (FC 08 Villingen): Südbadischer Vereinspokal, 1. Platz, qualifiziert für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal.

Leichtathletik: Tim Heinzelmann, Elias Sturm, Lorenz Sarter: Baden-Württembergische Meisterschaften, 2. Platz, 10 km-Straßenlauf, U20; Tim Heinrich, Denis Reimchen, Michael Klostermeier, Gert Heinrich (alle Turnverein Villingen): Badische Meisterschaften, 1. Platz 4x400 m Staffel, Männer).

Schießsport: Joachim Schwer, Peter Hauser, Siegfried Hug (Schützenverein Tannheim): Südbadische Meisterschaften, 1. Platz Großkaliber Liegendkampf 300 m.

Synchronschwimmen: Theresia Durak, Kathrin Maier, Olga Grotz, Natalie Kohn, Daria Wehrle, Nathalie Hipp, Verena Röck, Annabelle Byrne: Deutsche Mastersmeisterschaften, 2. Platz Gruppe AK 20-34; Meike Kaune, Theresia Durak, Kathrin Maier, Olga Grotz, Natalie Kohn, Daria Wehrle, Nathalie Hipp, Nina Fix, Verena Röck, Annabelle Byrne (alle Schwimm- und Skiclub Schwenningen): Deutsche Mastersmeisterschaften, 3. Platz Kombination AK 20-34.

Silber:

Volleyball: Viviane Hones, Britta Steffens, Nina Gass, Michelle Feuerstein, Juliane Zeitvogel, Ramona Wolbert, Nikola Strack, Martina Bradacova, Sonja Kühne, Felicitas Piossek, Annika Machill, Michelle Spomer, Judith Gäbler, Susanne Hemmann, Katja Kohler (Turnverein Villingen, 1. Damenmannschaft): Regionalliga, 1. Platz, Aufstieg in die 3. Liga im Volleyball.