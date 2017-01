VS-Villingen Sporterfolge und Kassenplus: Bei den Radfahrern läuft es rund

In der Hauptversammlung des Radfahrer-Clubs Villingen RC 1886 berichtete Vorsitzender Philipp Tünte über ein erfolgreiches Jahr.

Die Veranstaltungen – vom Saisonauftakt mit der Reise nach Cesenatico, dem erfolgreichen Werben für das Radrennen bei Kuchenverkauf mit Rollentraining bis zum Highlight des Jahres, dem 59. Kriterium in der Innenstadt – waren allesamt erfolgreich. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Dass das Hauptrennen dann auch noch von einem Fahrer, Stephan Duffner, des RC Villingen gewonnen wurde, sei für den Verein der krönende Abschluss gewesen.

Sehr erfreulich für die Mitglieder ist auch die finanzielle Entwicklung. Über die berichtete der Kassier Sebastian Duffner. Es gab demnach ein deutliches Kassenplus, das die eine oder andere Investition erlaube.

Ein besonderes Lob von Philipp Tünte galt dem Kriteriumssieger Duffner, dessen Engagement während des Jahres, ein Eckpfeiler des finanziell erfolgreichen Jahres war. Sein Einsatz machte auch die Anschaffung eines Vereinsautos möglich, das sowohl für die Renneinsätze als auch für die Radballabteilung zur Verfügung steht. Das Auftreten der Sportler hat auch zu einem erfreulichen Mitgliederzuwachs geführt. Das Fazit Tüntes Berichts: "Ein durch und durch erfolgreiches Jahr liegt hinter dem RC Villingen."

Ruth Ohnemus-Tünte konnte als Rennsportfachwartin ebenfalls nur Positives berichten. 31 Lizenzen wurden ausgegeben und über 400 Rennen bestritten. 21 Fahrer legten ihr die Jahresergebnisse vor aus denen hervorging, dass die Fahrer aus den verschiedenen Wettbewerben wie Interstuhl-Cup, LBS-Cup, BaWü-Meisterschaften mit zahlreichen Siegen und Platzierungen nach Hause zurückkehrten.

Außerdem konnten die Fahrer Sebastian Metzler und Stephan Duffner ihren A-Fahrer Status bestätigen. Ihr Dank galt auch den beiden Nachwuchstrainern Uli Petruschke und Günther Strasser, die das Training der jugendlichen Fahrer leiteten und trotz des mäßigen Wetters regelmäßig zahlreiche Teilnehmer Treffpunkt Tannenhöhe vorfanden. Die Fahrer mit den meisten Renneinsätzen waren Stephan Duffner, Sebastian Metzler und Karl Rupp.

Da die Radballabteilung derzeit nur zwei aktive Teilnehmer an einer Spielrunde hat, war der Bericht des Radballfachwartes Udo Bangert entsprechend kurz aber erfreulich, denn die Brüder Yakup und Cem Cevik spielen eine excellente Verbandsrunde bei den Junioren und haben am kommende Wochenende die Chance die Runde an der Spitze der Tabelle zu beschließen.

Ehrungen und Wahlen

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jochen Staiger und Uli Rottler geehrt, Claudia Lachmann für 25 Jahre und für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Rolf Müller, Stephan Duffner, Ruth Ohnemus-Tünte, Peter Tünte, Philipp Tünte und Stefan Tünte geehrt. Bei den Wahlen wurde Stephan Duffner in seinem Amt als Vize- Vorsitzender wiedergewählt. Einmal mehr vakant blieben die Ämter des Breitensport- und Wirtschaftsbetriebfachwartes. Martin Wangler und Peter Tünte wurden als Beiräte wiedergewählt, neu hinzu in das Amt eines Beirates kam Silvio Müller. Günther Strasser wurde als Jugendleiter bestätigt und zum Wahlabschluss wurden Uli Petruschke und Christa Lörcher als Kassenprüfer wiedergewählt.