Villingen-Schwenningen Sportart mit durchschlagendem Erfolg

Krav Maga, eine aus Israel stammende Form der Selbstverteidigung, entwickelt sich mehr und mehr zum neuen Trendsport. Gelehrt wird Krav Maga an der Sportschule VS, die jetzt aus den Räumlichkeiten des Villinger Fitnessstudios G1 nach Rietheim gezogen ist.

Gleich am Ortseingang aus Richtung Marbach kommend hat Sportschulinhaber Falk Berberich auf einem knapp 2000 Quadratmeter großen Areal sein neues Domizil bezogen. Das Lehrangebot der israelischen Kampfsportart am Schwenninger Fitnessstudio Dynamis bleibt in seiner jetzigen Form erhalten.

Offenbar verlief der Standortwechsel für Berberich ohne nennenswerte Einbuße bei den Mitgliederzahlen, lediglich drei Mitglieder seien durch die steigende Distanz abgesprungen. Angesichts der nahezu progressiv ansteigenden Nachfrage für Selbstverteidigungskurse in Deutschland erfuhr auch die Villinger Sportschule in den vergangenen Jahren eine ungeahnte Expansion.

Seit Falk Berberich die Leitung der Sportschule von seinem Vater im Jahr 2010 übernommen hat, habe sich die Zahl der Mitglieder auf knapp 280 versechsfacht. „Ein Umzug war unumgänglich, zusammen mit den Lagerräumen für den Onlineshop war die Lage schlussendlich unzumutbar“, sagt Berberich. Mit einer Investitionssumme im oberen sechsstelligen Bereich erfüllt sich der 30-jährige Trainingsleiter gleichzeitig einen Lebenstraum: „Neben den Büroräumen im Erdgeschoss und der 450 Quadratmeter großen Trainingsfläche im Obergeschoss bin ich ein Stockwerk darüber auch privat beheimatet. Eine solche Konstellation war immer mein Wunsch.“

Eine echte Erfolgsgeschichte: 1998 hatte Vater Armin Berberich, Ausbilder an der Schwenninger Hochschule für Polizei im Einsatz- und Zugriffstraining, die womöglich bundesweit erste Krav Maga-Sportschule mit dem dazugehörigen Verband „Krav Maga Defcon“ gegründet. Deutschlandweit sind im Sinne des Franchising mittlerweile etwa 70 Sportschulen im Verband beheimatet, die Trainer haben ihre Lizenzen in VS erworben. Die am weitesten entfernteste Zweigstelle liegt in Chicago. Senior und Junior Berberich haben hier auch Swat-Einsatzkommandos ausgebildet – Einheiten, die dem deutschen Sondereinsatzkommando ähneln. Die auf unmittelbare Effektivität ausgelegte Kampfart Krav Maga erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Berberichs bildeten auch an einer Dresdener Offiziersschule aus. 2016 kamen Anfragen für Kooperationen seitens der Industrie- und Handelskammer sowohl der Donaueschinger Bundeswehr-Kaserne. Der Reiz an Krav Maga liege in der gezielten Neutralisierung eines Gegners oder einer gefährlichen Situation ohne Umschweife. Es gebe keine artistischen Einlagen, keine jahrhundertealte Tradition mit feststehenden Bewegungsmustern. Um einen Menschen schnellstmöglich in die Lage einer Selbstverteidigung zu versetzen, entwickele sich die Kampfsportart permanent weiter. Gerade die Eigenschaft pragmatischer Handgriffe mache sie bei körperlich schwächeren Frauen beliebt. „Es gibt keine Regeln, keine Gewichts- oder Leistungsklassen. Als Frau in einer Gefahrensituation nehmen sie eben den Kehlkopf, den Intimbereich oder die Augen als Ziel eines Aggressors. Alles, was neutralisiert, ist erlaubt“, so Berberich.



Tag der offenen Tür

Neben Krav Maga werden an der Rietheimer Sportschule Luta Livre, Kickboxen, Boxen und Mixed Martial Arts unterrichtet. Zusätzlich existiert ein Repertoire an Kursen. Ihre Angebotspalette präsentiert die Schule bei einem Tag der offenen Tür, am 14. Januar, ab zehn Uhr, am Rietheimer Standort. Informationen im Internet unter "sportschule-vs.de".