Marbach/Villingen Spontaner Umzug in Marbach: Warum die Fasnet nicht aufzuhalten ist

In Marbach war von den Talbachhexen der Umzug abgesagt worden. Am Samstag zogen trotzdem die Narren durch den Ort – das hat auch mit Villingen zu tun.

Da staunten die Marbach nicht schlecht. Es war früh am Samstagnachmittag, als sich plötzlich ein kleiner aber feiner Umzug durch den Ort in Bewegung setzte. Die Trommlerwieber der Villinger Glonkigilde gingen wie jedes Jahr an den Start – und ernteten mit ihrer Fasnet-Initiative viel Beifall, auch auf offener Strecke.

Für die Glonki-Trommlerinnen beginnt die Fastnacht jedes Jahr in Marbach – und die Absage des Umzugs war für die Frauengruppe einerseits „total verständlich“, so die frühere Gruppenleiterin Diana Maier, andererseits kam dann um den Jahreswechsel herum ziemlich rasch die Frage auf, was man nun stattdessen unternehmen könnte. Das Stattdessen fand nicht statt, was wiederum ganz viel mit Ute Guhl zu tun hat. Jedes Jahr bereiten sich bei ihr zuhause die Trommlerinnen auf den Marbacher Umzug vor und dazu gibt es traditionell Spaghetti mit zwei Soßen. „Das wollten wir nicht ausfallen lassen, so begann alles“, sagt Diana Maier. Der Marbach Umzugstag wurde für die Trommlerinnen zum Ereignis.

Nach dem Essen schminken und umziehen und dann ging es los. Tatsächlich gab es für die rührige Villinger Fasnetgruppe auch planbare Stopps. Adresse Nummer eins war Michael Steiger. Der Wirt vom Irish Pub hatte Garage und Wohnstube freigeräumt und weil sich Villinger Fasnet wirklich nicht absagen lässt, gesellte sich auch noch eine Gruppe Villinger Rollenschüttler hinzu. Trommlerwieber, Rollenschüttler und Michael Steiger sangen abwechselnd Fasnetliedle und alle erhoben das Glas auf eine glückselige Saison. Und das mitten in Marbach. Dann startete der Umzug: Kräftig ließen die Trommlerwieber ihre Eimer scheppern und zogen ins Dorf hinab.

Spontan wurde an der Strecke Sekt spendiert, die fast zwanzigköpfige Gruppe ließ sich nicht lange bitten. Dann ging es weiter, die eisigen Temperaturen wurden weggetrommelt, neugierig schauten die Marbacher auf die Straße, als die Weiß-Blauen vorbeizogen. Rhabarber-Rufe schallten durch die Straßen, der Fasnetgoascht war los. Weiter ging es zum nächsten Stüble-Stopp. Bei Sonja und Markus Kuchenbecker ging es ebenfalls hoch her. Endstation war schließlich das Café Amber. Dort war auch ein Fasnetabend angesagt. Zu späterer Stunde feierten dort Dutzende Gäste mit den Trommlerwiebern eine Spontanfasnet.

Die Trommlerwieber der Glonkigilde kamen spät nachts wieder zu Hause in Villingen an, zufrieden darüber, dass sie sich ihren Marbacher Fasnetumzug nicht hatten nehmen lassen. Immerhin ist dies Jahr für Jahr der einzige Auftritt außerhalb Villingens. Für die Fastnacht sind die Trommlerinnen bereits voll fit. Beim Wintergrillen stählten sie sich unlängst in Tannheim. Nebenher studierten sie ihre selbst gedichteten Liedtexte ein, wer diese kennt, der weiß: Singen die Trommlerwieber, so ist dies ein besonders schönes Stück heimischer Fastnacht. Lange pausieren muss die Gruppe unter der Leitung von Yvonne Arno nicht. Beim Zähringertreffen ist die Damengruppe beim Nachtumzug dabei.