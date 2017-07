Villingen-Schwenningen Spitalfonds nimmt fristlose Kündigung zurück und vergleicht sich mit beschuldigtem Mitarbeiter

Nach dem der Villinger Spitalfonds am Mittwoch die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung mit der im Dezember fristlos gekündigten Leiterin des Heilig-Geist-Spitals verloren hatte (wir berichteten), gab es auch im zweiten Fall eines ebenfalls fristlos gekündigten Mitarbeiters des Altenheims keinen juristischen Erfolg für die unter städtischer Regie stehende Stiftung.

Als am Mittwoch die Verhandlung beendet, aber noch kein Urteil des Gerichts verkündet worden war, haben die Anwälte beider Parteien dem Vorsitzenden Richter Hans-Georg Müller mitgeteilt, dass sie sich gerichtlich vergleichen werden. Dies geschah offenbar bewusst, nach dem die Vertreter der Presse und weitere Beobachter das Gericht verlassen hatten. Wie Richter Müller auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte, hat der Spitalfonds bei diesem Vergleich seine Anfang Dezember ausgesprochene fristlose Kündigung gegen den Mitarbeiter, dem "Unregelmäßigkeiten" bei der Beschaffung von Nahrungsergänzungsmitteln vorgeworfen wurde, nun zurückgenommen. Stattdessen bekommt der Mann einen Auflösungsvertrag, datiert auf den 31. Januar 2017. Damit hat der Arbeitnehmer nicht mehr den Makel einer fristlosen Kündigung in seinen Arbeitspapieren und bekommt die Lohnfortzahlung bis 31. Januar. Der Spitalfonds übernimmt außerdem die Anwaltskosten des Gekündigten, da dieser keine Rechtsschutzversicherung hatte.

Von den Mitgliedern im Stiftungsrat des Spitalfonds, zumeist Stadträte, wird der juristische Schiffbruch zum Teil mit Unbehagen verfolgt. "Ich habe schon lange gesagt, dass die Sache zu heiß gekocht wurde", äußerte ein Mitglied Zweifel, ob die fristlosen Kündigungen vom Geschäftsführer und dem Anwalt des Spitalfonds juristisch gut begründet waren. Auf welch dünnem Eis sich der Spitalfonds bewegt, wurde auch in der Verhandlung gegen die Heimleiterin deutlich. Ihr wurde vorgeworfen, Akten vernichtet und die Nebentätigkeit des Mitarbeiters für die Herstellerfirma der Nahrungsergänzungsmittel genehmigt zu haben.

Ihr Verteidiger stellte dagegen fest, dass die Heimleiterin diese Nebentätigkeit lediglich befürwortet habe. Die Genehmigung, so ergeben Urkunden, habe das Haupt- und Personalamt der Stadt ausgesprochen. In einer später verschickten Presseerklärung des Verteidigers, Rechtsanwalt Felix Thiemann, heißt es außerdem: "Wichtig für die langjährige Heimleiterin ist, dass sie durch das Urteil des Arbeitsgerichts rehabilitiert wird und vom Spitalfonds auf ihrer bisherigen Position weiterzubeschäftigen ist, sobald das Urteil rechtskräftig ist." Beobachter halten indes eine Wiedereinstellung für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sei, dass der Spitalfonds in die nächste Instanz geht oder einer Abfindung zustimmt. Ob gegen die beiden Beschuldigten ein Strafverfahren eröffnet wird, ist weiterhin in der Schwebe. Die Polizei ermittelt nach wie vor in dem Fall.