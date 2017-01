VS-Villingen Spitalfonds erstattet nach Unregelmäßigkeiten Anzeige für Heilig-Geist-Spital

Der Affären-Verdacht in der Verwaltung des Heilig-Geist-Spitals soll von Strafverfolgern untersucht werden. Der Träger des Pflegeheims erstattet Anzeige.

Was sich seit Tagen angedeutet hatte, wird jetzt umgesetzt: "Der Spitalfonds erstattet Strafanzeige." Mit dieser Feststellung reagierte am Dienstag OB Rupert Kubon auf eine Anfrage des SÜDKURIER zu den Entlassungen im Heilig-Geist-Spital.

Wie berichtet, kam es in dem Villinger Traditionshaus kurz vor der Weihnachtszeit zu zwei fristlosen Entlassungen. Die bisherige Heimleitung und ein Verwaltungsmitarbeiter des Spitalfonds wurden abrupt gekündigt. Hinter diesem markanten Durchgreifen steht der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Rupert Kubon. Das Aufsichtsgremium soll einstimmig diese Maßnahmen beschlossen haben, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen.

Eine hausinterne Klärung der Umstände soll nach Informationen des SÜDKURIER sowohl zum Zeitpunkt der Entlassungen wie auch am gestrigen Dienstag keine Option dargestellt haben. Im Aufsichtsgremium will man im Sinne der vielen schutzbedürftigen Senioren sowie deren Angehörigen die unangenehme Angelegenheit rückhaltlos untersuchen und aufklären. Dies sollen die Profis von der Staatsanwaltschaft erledigen. Ein in Villingen niedergelassener Jurist agiert nach Informationen unserer Redaktion dabei für den Spitalfonds.

Um alle möglichen Gerüchte im Keim zu ersticken, hat sich am Dienstag nun auch Rupert Kubon zu dem Fall erklärt. Der Vorsitzende des Stiftungsrates will beruhigend wirken, nachdem sowohl er, als auch Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert, anfänglich gegenüber dem SÜDKURIER betont hatten, zu dem Vorgang keine Stellungnahme abgeben zu wollen. "Das Tagesgeschäft im Heilig-Geist-Spital ist von den Vorfällen in der Verwaltung des Pflegeheims in keiner Weise beeinträchtigt", formulierte Kubon am Dienstag gegenüber dem SÜDKURIER. Auf den Stationen in dem Haus in den Erbsenlachen nehme die Arbeit 24 Stunden am Tag ihren geregelten Verlauf, so der Oberbürgermeister weiter.

"Für die Bewohner ist durch die Vorgänge kein Schaden entstanden", sagte OB Kubon. Wie berichtet, stehen auffällige Lieferungen von Präparaten eines einzigen Pharmaherstellers im Mittelpunkt der Verdächtigungen. Laut Rupert Kubon handelt es sich dabei "auch um hochkalorische Nahrungsergänzungsmittel". Diese Stoffe sollen in großem Stil an das Heilig-Geist-Spital geliefert worden sein. Wie es weiter heißt, sollen diese Mittel auch nicht annähernd in den bezogenen Mengen in dem Altenheim benötigt worden sein. Gleichwohl, so die bisherigen Informationen dieser Zeitung, wurden aber die Rechnungen für diese Lieferungen von Verantwortlichen des Spitalfonds abgezeichnet und zur Zahlung freigegeben.

Nach Informationen des SÜDKURIER soll Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert den Stiftungsräten gegenüber intern von einer klaren Beweislage gesprochen haben. Reichert soll, so heißt es weiter aus Verwaltungskreisen, anhand von Unregelmäßigkeiten der Sache auf die Spur gekommen sein. Zeitstempelkarten und die Anwesenheit von Beschäftigten zu außergewöhnlichen Dienstzeiten sollen hierbei unter anderem eine Rolle spielen.

Die mutmaßlich betrügerischen Handlungen der bisherigen Heimleitung sowie des außerdem entlassenen Verwaltungsmitarbeiters des Spitalfonds bergen unterdessen noch einen weiteren pikanten Umstand. Der gekündigte Mitarbeiter soll auf der Gehaltsliste ausgerechnet jenes Pharmaherstellers stehen, von dem das Heilig-Geist-Spital die stattlichen Lieferungen von Präparaten bezogen haben soll.

Schriftlich genehmigt habe die bisherige Heimleitung dem Mann diesen scheinbaren Nebenjob, heißt es weiter aus der Verwaltung. Angeblich soll der Mann als Handelsvertreter bei dem Pharmaunternehmen beschäftigt gewesen sein. Wie genau und für wen diese Geschäftskonstruktion nun, in welchem Umfang, vorteilhaft gewesen sein könnten, dazu erhoffen sich nicht nur die Stiftungsräte in den kommenden Wochen eine detaillierte Aufklärung von der Geschäftsführung des Spitalfonds.

Nicht im Zentrum der Betrachtungen, aber auch nicht ganz am Rande, steht die Suche nach Antworten auf eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Wie weit zurück reichen die kritisierten Vorgänge? Nach Informationen unserer Zeitung werden beim Spitalfonds derzeit auch bereits zu den Akten gelegte Buchungsvorgänge wieder hervorgeholt, um sicher zu stellen, dass alle Aspekte aufgeklärt werden.