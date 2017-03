VS-Villingen Spektakel in der Innenstadt: Narrenbaum wird zersägt und verkauft

Der erste echte VS-Narrenbaum in Villingen wird scheibchenweise verkauft. Dazu planen Villinger und Schwenninger Narren eine besondere Aktion

Der Schwenninger Narrenbaum für die Villinger Stadtmitte hat sich als nicht sturmsicher erwiesen. Kurz vor dem Kinderumzug musste am Donnerstag die Spitze gekappt werden. Seither steht das Gewächs wie ein überdimensionaler Zahnstocher am Latschariplatz. Einige Touristen zeigten sich bereits irritiert und fragten nach: „What`s that?“ (Was ist das). Die Erklärung für den Kalifornier in Villingen geriet schwierig. Was heißt gleich noch einmal Narrenbaum auf Englisch? Wie auch immer: Die Ziegelbuben und Aktive der Narrozunft verwerten das zum Zähringerfest aufgestellte Narrensymbol durch und durch nachhaltig. „Wie zersägen den Baum und verkaufen ihn einzelnen Scheiben. er Erlös ist für einen guten Zweck“, sagt Zunftmeister Anselm Säger. Den Steilpass mit dem Zersägen lässt er sich standesgemäß nicht entgehen. „Kraft Namens steht mir das Sägen der ersten Scheibe zu“, sagte Anselm Säger am Mittwoch leicht schelmisch zum SÜDKURIER. Sogar einen entsprechenden Säge(r)schein könne er als Gelegenheits-Holzmacher im Villinger Wald vorweisen. Eine solche Bescheinigung bestätigt dem Inhaber, dass er einen Sicherheitskurs für den Betreiben von Motorsägen abgeleistet hat. Heißt im Umkehrschluss: Ziegelbuben und Narrozunft wollen den Baum elektrisch zersägen, der Fuchsschwanz bleibt ausnahmsweise zuhause.

Die einzelnen Holzscheiben sollen mit einem Erinnerungsaufdruck mit einem speziell angefertigten Brenneisen versehen werden. „Zähringer Narrentreffen 2017“ soll die Inschrift lauten. „Das Geld wollen wir für einen guten Zweck spenden“, sagt Anselm Säger. Rund 200 Scheiben glaube man aus dem rund 17 Meter langen Baum herstellen zu können. Über einen Verkaufspreis herrscht noch Stillschweigen. Wie es aus gut unterrichteten Kreisen heißt, soll die Tarifierung eher schwäbisch als badisch beeinflusst sein. Beim Sägen und Verkaufen wird es natürlich nicht bleiben, wenn die Ziegelbuben und die Narrozunft mitten in Villingen einen Baum umsägen. Am Samstag, den 11. März um 10 Uhr soll die Aktion beginnen, einige Programmüberraschungen sind dazu vorgesehen.