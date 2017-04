Villingen-Schwenningen Spatenstich für die Glasfaser am neuen Knotenpunt

Der Breitbandausbau in Villingen-Schwenningen durch den Zweckverband macht Fortschritte.

Am neuen Knotenpunkt an der Ecke Tulastraße/Vor dem Klosterwald greifen zum Spaten: Oberbürgermeister Rupert Kubon, Bernd Bichl von der Stabstelle Breitband, Bauleiter Gerd Scheuermann, Michael Spang von der ausführenden Tiefbaufirma Leonhard Weiss und Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis. Hier werden die Gebiete Schilterhäusle, Auf Herdenen und Salzgrube an die Ringleitung angebunden und es entsteht ein kleines Gebäude, in dem die notwendige Technik untergebracht wird. Rietheim und Villingen Süd stehen ebenso auf dem Plan für die nächsten Wochen wie der für nach Ostern geplante Beginn der Tiefbauarbeiten im Gewerbegebiet Vockenhausen.