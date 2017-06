VS-Schwenningen Spannende Kämpfe bei der Neckar Fight Night

Spannende Kämpfe der Extraklasse – bei der ersten Neckar Fight Night kamen rund 600 Zuschauer in der Schwenninger Deutenberghalle auf ihre Kosten. Hier gibt's alle Bilder!

Schon bei den Vorkämpfen war die Halle gut gefüllt.



So fand tagsüber die 5. offene Süddeutsche Meisterschaft statt, bei der die Amateure in den Disziplinen Kickboxen Semi/Leichtkontakt, Vollkontakt Kickboxen mit Lowkick 16 bis 17 Jahre, K1 Rules ab 18 Jahre, Amateur MMA ab 18 Jahre und Grappling ab 16 Jahre um die Champion-Gürtel hart, aber fair kämpften.





Doch so richtig laut wurde es gegen 18.30 Uhr, als mit der 1. Neckar Pro Fight-Night das Hauptprogramm, bei dem die angehenden Profis in den Disziplinen K1, Boxen, MMA und Grappling vor einem großen Publikum ihr Können präsentiern konnten.



Auch die Damen zeigten in verschiedenen Gewichtsklassen ihr Können.