Villingen-Schwenningen Spannende Expedition führt zu den Grenzsteinen rund um Tannheim

50 Wanderer gehen über Stock und Stein auf dem zweiten Teil der Tannheimer Grenzsteinwanderung, diesmal ging's westwärts.

VS-Tannheim – Fast 14 Kilometer Wegstrecke, hochsommerliche Temperaturen und auf der Hälfte der Strecke über Stock und Stein, ließ kein Hemd an diesem Samstagmittag trocken. Das Bewusstsein, an einer ganz besonderen Wanderung teilzunehmen, sorgte für beste Stimmung unter den 50 Teilnehmern, die sich unter der Leitung von Bernd Steiner und Werner Kaltenbach am Samstagmorgen auf die westliche Etappe der Grenzsteinwanderung begaben. Selbst Kreisarchivar Clemens Joos und Ortsvorsteherin Anja Keller folgten den Spuren der Altvorderen.

Wurde am Samstag zuvor die Wanderung vom ehemaligen Kloster Tannheim in östlicher Richtung gestartet, hieß es heuer, in Richtung Westen aufzubrechen. Folgte zunächst die Strecke befestigen Wegen, bog die illustre Gruppe alsbald nach links ins Gebüsch. Die beiden ortskundigen Führer hatten die Route zuvor akribisch ausgekundschaftet und tatsächlich fanden sich zwischen saftig-grünen Moosen immer wieder Grenzsteine aus rotem Sandstein. Die eingehauenen Jahreszahlen zeigten deutlich, dass hier jahrhundertealte Zeugen der Geschichte vor den staunenden Wanderern standen.

Auf den Köpfen der Grenzsteine befindet sich in der Regel eine punktartige Kuhle mit zwei oder drei davon abgehenden Rillen. Sie zeigen den weiteren Grenzverlauf an. Zwei Seiten der Grenzsteine geben Auskunft über die angrenzenden Gemarkungen, die dritte die Jahreszahl, zu der der Stein gesetzt wurde. Über samtweichen Moosboden schwebend, über störrisch trockenes Altholz stolpernd, sich durch stacheliges Jungnadelgehölz kämpfend, erreichte die Gruppe nach gut einer Stunde den Gemeindeverbindungsweg zwischen der Ruine Zindelstein und Tannheim. Hier wussten alteingesessene Tannheimer gar manch grausig Geschichte zu erzählen.

An der "Bummrigen Mark", so der Name dieses Grenzsteines, sollen die Geister der Burg Zindelstein schon manchem Wanderer einen Schrecken eingejagt haben. "Des Nachts soll man hier lieber nicht spazieren gehen!" war aus der Gruppe zu vernehmen. Bernd Steiner erklärte auch weshalb diese Stelle als "Bummrige Mark" bezeichnet wird. "Früher haben wir als Buben hier einen Stein kräftig auf den Boden geschmissen und dann hat es hohl geklungen und der Stein ist gehopst!" Man vermutete unter diesem Grenzstein einen geheimen Verbindungsgang zwischen der Burg Zindelstein und dem Kloster Tannheim. Angebliche Grabungen aus früheren Tagen haben diese Vermutung aber nicht bestätigt.

Gleichgewichtssinn und Muskulatur waren alsbald beim Abstieg zur Wintermantel-Hütte gefordert. Dem steilen Abstieg folgte der schweißtreibende Aufstieg, der dann doch dem einen oder anderen auch den Puls in die Höhe trieb. Doch die Gruppe zeigte keine Schwächen und so ging es weiter – im wahrsten Sinn des Wortes über Stock und Stein – hinab in den Schmelztobel, vorbei an einem aufgelassenen Steinbruch wieder hinauf in Richtung Spitalhöfe. Die zahlreichen ortskundigen Mitwanderer tauschten dabei unzählige Geschichten aus längst vergangenen Tagen aus und sorgten somit für eine lebendige Weitergabe der Heimatgeschichte. Selbst die jüngsten Teilnehmer freuten sich über jeden neu entdeckten Grenzstein, der dann mit Hilfe eines am Wegesrand gefundenen Steines vom Moos befreit wurde.

Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass unter jedem der Grenzsteine ein sogenannter Zeuge liege. Damit wurde eine Tonscherbe bezeichnet, die unter dem Grenzstein, versteckt war. Wurde der Grenzstein, der zu gut zwei Dritteln im Erdreich eingegraben ist, heimlich versetzt, konnte man seinerzeit anhand des Zeugen den ursprünglichen Standort wiederfinden. Entlang des Glasbächles erreichten die Wanderer nach knapp sechs Stunden Laufzeit die Tannheimer Säge, von wo aus es zu einer gemütlichen Vesperrunde ins Tannheimer Narrenstüble ging.

Trotz der großen Hitze zeigten sich doch alle Teilnehmer – die jüngste zählte 10 Jahre, der älteste 84 Jahre – hocherfreut über diesen gelungenen Beitrag zur 1200-Jahrfeier des Stadtbezirks Tannheim. Die Gelegenheit, sich während der Wanderung über Vergangenes und Aktuelles zu unterhalten, dabei die Kühle des Waldes zu genießen, manche Heidelbeere als süßes Geschenk des Waldes zu naschen, machten diese Idee des Freundeskreises Heimatmuseum Tannheim zu einer ganz besonderen.