Villingen-Schwenningen Sozialdienst katholischer Frauen feiert 40-Jähriges Bestehen

Bei einer kleinen Feier im Villinger Münsterzentrum betonten die Redner die wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die der Verein habe. Ohne das Engagement Ehrenamtlicher wäre diese Aufgabe nicht zu stemmen.

VS-Villingen – Im kleinen, aber feinen Rahmen im Münsterzentrum feierte der Sozialdienst katholischer Frauen SkF am Dienstagabend sein 40-jähriges Bestehen und 25 Jahre Betreuungsverein. Im Beisein von Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Dekan Josef Fischer, die in kleinen Gesprächsrunden zu Wort kamen, erinnerten Redner an die Anfänge des Vereins und bekräftigten, dass er auch 40 Jahre nach der Gründung eine wichtige gesellschaftliche Arbeit leistet.

Vorsitzende Marie-Theres Weber erinnerte an die Pionierin der Sozialarbeit. Agnes Neuhaus rief 1899 den „Fürsorgeverein für Frauen, Mädchen und Kinder“ ins Leben. Mit der Aufgabe, sich insbesondere um in Not geratene Mädchen und junge Frauen zu kümmern. Der Verein wurde 1944 in den Sozialdienst katholischer Frauen umbenannt. Die Idee griff um sich, zahlreiche Ortsvereine entstanden. 1977 wurde auch in Villingen ein Ortsverein gegründet, der sich anfangs insbesondere der Hilfe von Alleinerziehenden widmete. Seit 25 Jahren ist die Betreuung das größere Standbein des Vereins.

Damals wie heute lebt der Verein vom Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Mitglieder. Mit einigen von ihnen unterhielt sich Nadine Mersch vom Gesamtverein SkF in Dortmund. Gabriele Walter ist Gründungsmitglied des SkF Villingen. Im Interview erinnerte sie sich an die Anfänge. „Wir haben als Wohnzimmerverein begonnen. Damals war das Ziel, Alleinerziehenden Geborgenheit zu geben.“ Auch sollte es eine Begegnung für Frauen mit demselben Schicksal sein. „Was mich besonders freut, ist, dass sich heute noch Frauen treffen, die sich hier kennengelernt haben.

“ Brigitte Maier war viele Jahre in der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit. Die Abwechslung, „dass jede Betreuung individuell und anders ist“, habe ihr besonders gefallen. Neben der Hilfe für Alleinerziehende, zu denen inzwischen auch Männer gehören, ist die Betreuung ein großes Aufgabengebiet des SkF. Christian Ludin, Betreuungsrichter am Amtsgericht, erklärte, dass es derzeit 1300 Betreuungsverfahren am Amtsgericht Villingen-Schwenningen gebe. „Der SkF ist hierbei eine große Entlastung.“ Er sagte auch, dass die Arbeit eines Betreuers nicht jeder machen könne. „Man muss Zeit haben, kompetent sein und sein eigenes Leben im Griff haben.“