Schwarzwald-Baar-Kreis Sorgen um die Singvögel

Vogelschützer diskutieren Ursachen bei der Landesverbandstagung. Auch Spatzen finden offenbar immer weniger Nistmöglichkeiten.

Schwarzwald-Baar – Zum zweiten Mal trafen sich am Samstag die Mitglieder des Landesverbands Deutscher Waldvogelpfleger und Vogelschützer beim Verein für Vogelfreunde in Villingen an der Obereschacher Straße. Neben den üblichen Berichten, Ehrungen und Neuwahlen stand im Vorfeld der Versammlung eine ornithologische Führung durch das Schwenninger Moos auf dem Programm.

Die beiden ortskundigen Vogelkundler Dagmar Lode und Ernst Beiter hatten sich angeboten, mit den rund 40 Personen den Vogellehrpfad, der in großen Teilen durch das Schwenninger Moos führt, zu erkunden. Thema unter den Vogelkundlern war in diesem Jahr das offenkundige Fehlen einer Vielzahl von Singvögeln.

Rudolf Rösch, Vorsitzender des gastgebenden Vereins in Villingen, beklagte in diesem Zusammenhang die vielen Monokulturen auf den Feldern und den damit verbundenen Rückgang von Insekten. "Es fehlen Wildkräuter und wilde Blumen in der uns umgebenden Natur und somit eine wichtige Nahrungsquelle für die Vögel", so Rösch. Auch in vielen privaten Gärten sehe er nur noch viele Steine, kaum ein Betreiber lasse Wildblumen auf seinem Rasen zu und viele Gärten seien einfach zu aufgeräumt. "Lassen Sie doch einfach mal was liegen", empfiehlt der Vogelschützer. Darunter finden dann Insekten Schutz. Und die Insekten sind wieder Nahrung für die Vögel. Auch von der Stadt würden viele kleine Gehölze einfach zurück geschnitten und zum großen Teil entfernt, kritisiert Rösch weiter. Sie seien aber notwendige Schutzräume für Singvögel, und die Wildblumen sind notwendige Nahrung für Insekten.

Er vermisse zunehmend Spatzen, weil die kleinen und sonst so zahlreichen Vögel keine Nistmöglichkeiten mehr finden, beklagte der Vogelvereins-Vorsitzende. Positiv sehe er das Großprojekt Naturschutz, das mit Unterstützung von Bund und Land zur Zeit im Schwarzwald-Baar-Kreis abläuft. Ebenso befürworte er den Nationalpark in Baden-Württemberg.

Bei der Führung durch das Schwenninger Moos konnten die Gäste, die aus allen Teilen des Landes nach Villingen gekommen waren, erfahren, dass es auch noch geschützte Natur gibt, die eine Vielzahl unserer heimischen Singvögel beherbergt. Dagmar Lode, eine der beiden Ornithologen, kennt das Moos und die dort lebende Tierwelt seit 40 Jahren und sie konnte den Besuchern vorab einen kurzen Abriss über die Entstehungsgeschichte geben. Ihr Kollege Ernst Beiter überraschte seine Gruppe immer wieder mit Hinweisen auf nistende Vögel, an deren Nestern und Brutstätten man sonst achtlos vorbeigegangen wäre. Zum Abschluss der Verbandstagung bekamen die Vogelschützer aus Villingen-Schwenningen noch den jährlich zu vergebenden Naturschutzpreis des Landesverbands überreicht.

Vogelschutz-Geschichte

Die Pflege einheimischer Vogelarten in menschlicher Obhut hat in Mitteleuropa eine lange Tradition. Eine eigene Vertretung der Vogelhalter, eine Organisation entstand allerdings erst 1924 in Leipzig, der "Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber". Johann Birk (1878-1953) war es, der den Verband in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gründete. Es war sein Ziel, die Interessen der Vogelhalter, die ganz wesentlich die Interessen der Waldvogelhalter waren, nach außen wirkungsvoller zu vertreten. (in)