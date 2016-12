Triberg Sorge um Gesundheit steht im Vordergrund

Katharinenhöhe gehört zu den prestigeträchtigsten Projekten der Arbeiterwohlfahrt.

Triberg – Soziale Sicherheit und Gesundheit seien vielen Menschen in Deutschland die wichtigsten Güter, erklärte der Triberger Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Rolf Görsch. Neben vielen Mitgliedern, auch jüngeren, begrüßte er den Kreisvorsitzenden Heinz Herzog und Pfarrer Markus Ockert. Es seien eben nicht die Existenzängste um berufliches Auskommen, vielmehr die Gesundheit, die man nur bedingt kaufen könne. „Diese Faktoren bestimmen unser Sein; wie gerecht ist unsere Gesellschaft, wie geht es unseren Kindern, unseren älteren Mitmenschen? Kinder- und drohende Altersarmut sind in unserem unmittelbaren Umfeld Realität geworden“, beklagte Görsch. Er sei persönlich sehr betroffen, weil viele Weggefährten Stück für Stück durch Tod, Krankheit und geistigen Verfall langsam wegbrächen. Die Arbeiterwohlfahrt bringe sich seit fast 100 Jahren mit Herz ein, sowohl direkt vor Ort als auch in der großen Politik, bei den Gesetzen, wie dem Bundesteilhabegesetz oder auch der Reform der Pflegeversicherung. Es dürfe aber auch nicht sein, dass Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden, Populismus und Ausgrenzung dürften nicht Platz ergreifen. „Nur menschliches Miteinander und die Solidarität aller seien diese Herausforderungen zu meistern“, betonte der Vorsitzende. Herzog ging auf eines der prestigeträchtigsten Projekte der Arbeiterwohlfahrt ein, die Katharinenhöhe, die weltweit jahrelang Vorbildfunktion mit Modellcharakter hatte und noch immer habe. Dies gehe aber nur durch das Prinzip: „Viele bringen sich über das Normalmaß ein. “ Den Wochenspruch aus Jesaja 40 (Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig) nahm Pfarrer Markus Ockert als Grundlage für seinen geistlichen Impuls. „Was bedeutet es geistlich, dem Herrn einen Weg zu bereiten?“ fragte er. Es bedeute auch, abzugeben, denen, die zu wenig haben“, war er sicher. Sozialen Ausgleich zu schaffen, wie es die AWO seit Jahrzehnten praktiziere, Ausgleich aber auch zu schaffen zwischen einem noch immer reichen Land und armen Ländern, beispielsweise in Afrika.