VS-Villingen So wird dem Narro in der Not geholfen

So wird dem Narro in der Not geholfen

Villinger Narrozunft klärt Rettungsdienste über das Häs auf. Tricks und Kniffe zum raschen Auskleiden.

Die Villinger Narrozunft lud Helfer von Rotem Kreuz und Malteser-Hilfsdienst zu einem etwas anderen Übungsabend ein. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ein Narro in voller Ausstattung mit Häs, Rollen und Scheme bei einem medizinischen Notfall schnellstmöglich und effektiv von seinem Häs befreit werden kann. Helfer der Rotkreuz-Ortsvereine aus Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim und Mönchweiler sowie der Malteser-Hilfsdienst aus Villingen-Schwenningen nahmen teil.

Wie Ratsherr Michael Bohrer sagte, könne es während der hohen Tage immer vorkommen, dass ein Narro an einem langen Fasnachtstag beispielsweise Kreislaufprobleme bekomme. Dies liege aber in den seltensten Fällen am Alkohol, sondern häufig an der körperlichen Belastung allein durch das stunden- oder gar tagelange Tragen der bis zu 20 Kilogramm schweren Rollen. „Das Häs kostet 5000 Euro, damit geht ein Narro sorgfältig um.“ Damit die Helfer der Rettungsorganisationen sahen, was ein Narro drunter trägt, wurde zunächst ein Narro komplett angekleidet. Danach erläuterte Bohrer die wesentlichen Handgriffe, um die Person schnellstmöglich zu entkleiden. Und dabei das Häs möglichst nicht zu beschädigen.

So wird dem Narro in der Not geholfen Hinsetzen: Zunächst sollte der Narro aufrecht hingesetzt und mit dem Oberkörper gegen die Beine eines Helfers gelehnt werden.

Scheme abnehmen: Die Scheme ist hinter dem Kopf mit einem Lederriemen gebunden. Dieser Lederriemen kann im Ernstfall schnell durchschnitten werden, um die Scheme abzunehmen.

Kragen: Der Kragen ist mit einer einfachen Schlaufe unter dem Hals gebunden und kann so schnell geöffnet werden. Im Notfall kann der Bändel durchgeschnitten werden.

Rollen: Eines der kniffligsten Objekte am Narrohäs sind die Rollenriemen. Bis zu vier solcher Rollenriemen trägt ein Narro um sich. Hier stellte sich die Frage, ob die Lederriemen mit einer speziellen Rettungsschere durchgeschnitten werden sollen. Michael Bohrer zeigte eine effektivere Methode. Die Rollenriemen können wie ein Gürtel geöffnet werden.

Jacke: Die bemalte Häsjacke ist meist mit Haken und Ösen, in manchen Fällen mit Druckknöpfen versehen. Diese lassen sich jeweils leicht öffnen und die Jacke kann schnell ausgezogen werden, indem der Hästräger, sofern er ansprechbar ist, die Arme nach oben nimmt und der Helfer die Jacke nach oben auszieht.

Hosenträger: Diese sind meist mit Knöpfen an der Häshose befestigt. Um Zeit zu sparen, können diese durchgeschnitten werden. Ebenso wie die restliche Kleidung, die der Narro drunter trägt, beispielsweise warme Kleidung oder Rosshaarwesten.

Häszubehör einsammeln: Zwar haben die Notfallmaßnahmen Vorrang, dennoch wies Bohrer darauf hin, dass die abgelegten Hästeile wie Scheme und Rollen nicht einfach achtlos weggelegt, sondern möglichst jemandem zur Aufbewahrung in die Hand gegeben werden sollen. „Für einen Villinger ist die Scheme wichtiger als die Frau oder das Haus", machte der Ratsherr deutlich.

Schwenninger Hansel: Die gezeigte Methode lässt sich nicht nur auf den Villinger Narro anwenden. Der Schwenninger Hansel unterscheidet sich nur unwesentlich im Häsaufbau und lässt sich ebenfalls mit den für den Villinger Narro gezeigten Handgriffen retten, hieß es bei der Demonstration in Villingen.

Schwenninger Hansel: Die gezeigte Methode lässt sich nicht nur auf den Villinger Narro anwenden. Der Schwenninger Hansel unterscheidet sich nur unwesentlich im Häsaufbau und lässt sich ebenfalls mit den für den Villinger Narro gezeigten Handgriffen retten, hieß es bei der Demonstration in Villingen.

