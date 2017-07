VS-Villingen So war das SÜDKURIER VS-Forum mit Freiburg-Trainer Christian Streich

Am Mittwochabend diskutierten SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und der Leiter der Sportredaktion, Ralf Mittmann, mit Freiburg-Trainer Christian Streich. Das Video zum Nachschauen aus der Neuen Tonhalle in VS-Villingen gibt es hier!

Bundesligatrainer Christian Streich (52) hat mit dem Freiburger Sportclub eine in diesen Ausmaßen unerwartete Erfolgsgeschichte geschrieben. Seine Mannschaft ist für die Qualifikationsrunde zur Europa-League qualifiziert.SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und der Leiter der Sportredaktion des Medienhauses, Ralf Mittmann, diskutierten am Mittwochabend mit Christian Streich. Das Thema: „Millionensummen und Fan-Randale – rauben Kommerz und Gewalt dem Fußball die Seele?“Das Video vom SÜDKURIER VS-Forum gibt es hier:

Zur Person

Christian Streich wurde am 11. Juni 1965 in Weil am Rhein geboren und wuchs in Eimeldingen auf. Der Sohn eines Metzgers startete 1983 beim FC Freiburg seine aktive Laufbahn. 1985 wechselte er zu den Stuttgarter Kickers. 1987 ging es nach Freiburg zurück zum Sportclub. Nach einem Jahr zog es ihn zum FC Homburg, mit dem er als Vizemeister 1989 in die erste Bundesliga aufstieg. Nach dem sofortigen Wiederabstieg beendete er seine Profikarriere und spielte wieder beim Freiburger FC.

1995 kam Streich als Jugendtrainer zum SC Freiburg zurück. 2011 wurde Streich Co-Trainer der ersten Mannschaft unter dem neuen Trainer Marcus Sorg. Zum Jahresende 2011 verließ Sorg seinen Posten. Streich wurde Cheftrainer.