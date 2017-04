Villingen-Schwenningen So tickt die Doppelstadt

Städtische Museen gestalten zwei Ausstellungen über die beiden Stadtteile und versteckte Helden der Industrie, passend zur 1200-Jahr-Feier.

Villingen-Schwenningen (spr) Sie spielen in der ersten Liga, doch im Bewusstsein der Bevölkerung tauchen sie nicht auf. So genannte Hidden Champions, versteckte Helden der Industrie. Mit einer Ausstellung sollen diese versteckten Helden zur 1200-Jahr-Feier von Villingen-Schwenningen und Tannheim speziell gewürdigt werden.

Beim Pressegespräch stellten Anita Auer, Claudia Geiser und Michael Hütt von den städtischen Museen die Projekte vor. "Wir wollen Industrie sichtbar machen. Die rauchenden Fabrikschlote sind aus dem Stadtbild zwar längst verschwunden. Ebenso klangvolle Namen wie Kienzle und Saba. Industriebetriebe gibt es in Villingen-Schwenningen aber nach wie vor, die den Bewohnern der Doppelstadt eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und der Stadt gute Steuereinnahmen bescheren", so Hütt. Doch viele Unternehmen sind im Bewusstsein der Bevölkerung heute nicht mehr so verankert wie früher.

Diese Firmen sollen in der Ausstellung, die im Uhrenindustriemuseum in Schwenningen gezeigt wird, erwähnt und einige von ihnen besonders hervorgehoben werden. Gezeigt werden beispielsweise Exponate von neun großen Unternehmen aus Villingen und Schwenningen, darunter Continental, Kendrion, Helios und Waldmann. Daneben werden acht weitere Unternehmen exemplarisch vorgestellt. "Insgesamt werden rund 150 Unternehmen der Kategorie Hidden Champions erwähnt", so Hütt. Auch gibt es den ein oder anderen filmischen Einblick in die Produktion einzelner Firmen. Das Zusammentragen der Daten hat dem Museumsleiter viel Spaß bereitet. "Man hat einen Einblick in viele unterschiedliche Strukturen bekommen."

Einen Einblick in Strukturen ganz anderer Art sollen die Besucher bei einer zweiten Ausstellung bekommen. "Wie tickt Villingen-Schwenningen hat nichts mit der Uhrengeschichte zu tun", macht Ausstellungskuratorin Anita Auer deutlich. Vielmehr steht die Frage im Raum: "Was feiern wir eigentlich?" Dabei geht es darum aufzuzeigen, wo die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede und Gegensätze der Einwohner der beiden Stadtteile sind. Die Ausstellung spielt auch mit den Klischees. So heißt ein Element der Ausstellung, die im Kreuzgang im Franziskanermuseum gezeigt wird, "Zwischen Hassliebe und Zwangsehe".

Es geht um rote Socken und rote Strümpfe, wilde Männer, Helden und Riesen. Und letztlich greift die Ausstellung auch das Thema musikalisch auf. Offenbar klingt der Doppelname in den Ohren ausländischer Besucher häufig wie "Feeling-Swinging". Natürlich wird auch diese Ausstellung mit zahlreichen Exponaten angereichert. Herausragende Exponate sind unter anderem der von Heinrich von Fürstenberg gestiftete Prunkkelch aus dem 13. Jahrhundert, ein mittelalterliches Scheibenkreuz und eine Originalabschrift der Schenkungsurkunde Kaiser Ludwigs aus dem 9. Jahrhundert.

Im Zeitraum der Ausstellung finden zudem verschiedene Vorträge, Erzählcafés sowie Stadt- und Museumsführungen statt.

Die Ausstellung Hidden Champions findet vom 20. Mai bis 24. September im Uhrenindustriemuseum in der Bürkstraße 39 in VS-Schwenningen statt. Die Sonderausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen" findet vom 23. Juni bis 27. August im Franziskanermuseum statt.