Villingen-Schwenningen So starten die Villinger ins neue Jahr

So starten die Villinger ins neue Jahr

Weitgehend friedliche Silvesternacht in Villingen-Schwenningen, einzig die Feuerwehr musste zu einem kleineren Einsatz ausrücken.

Weitgehend friedlich verliefen die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in der Doppelstadt. „Wir sind mit dem Verlauf der Nacht insgesamt sehr zufrieden“, sagte Polizeisprecher Thomas Kalmbach. Die Polizei hatte nicht allzu viele Einsätze. Die Feuerwehr indes musste bereits kurz nach Mitternacht ausrücken, um einen kleinen Brand zu löschen, der von einen Rakete im Wohngebiet Wöschhalde auf einem Balkon ausgelöst wurde.

Ein Schwerpunkt der Feuerwerker ist jedes Jahr der Aussichtspunkt auf dem Villinger Hubenloch. Viele Familien mit kleinen Kindern und Gruppen junger Menschen pilgerten wieder auf die Anhöhe, um hier das neue Jahr zu begrüßen, anzustoßen und den Ausblick übers Städtle zu genießen.



Allerdings war es dieses Jahr augenscheinlich etwas weniger Publikum. Das mag wohl an den bissig-kalten Temperaturen um minus zehn Grad gelegen haben. So blieb dort alles friedlich und offenbar auch unfallfrei. Über eine halbe Stunde lang wurde kräftig geschossen und geböllert.



Das Feuerwerksverbot in der Villinger Innenstadt wurde augenscheinlich offenbar weitgehend eingehalten.