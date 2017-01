05.01.2017 12:53 Jens Fröhlich VS-Villingen So schön ist der Winter in VS-Villingen!

Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag sorgte Tief Axel in weiten Teilen Deutschlands für starke Schneefälle, viel Wind und eisige Temperaturen. Mit tollen Fotos hat Leserreporterin Laura Jane Eberhardt den Wintereinbruch in VS-Villingen dokumentiert.

