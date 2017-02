Villingen-Schwenningen So muss die Peitsche knallen: Einpfitzen im Spitalgarten

So muss die Peitsche knallen: Einpfitzen im Spitalgarten

Die Kinderbutzeselgruppe traf sich am Samstag zum Einpfitzen. Mit der weißen Zipfelkappe auf dem Kopf und eine Goaßel in der Hand stellten sich die jungen Vililinger Narren im Spitalgarten auf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Butzeselvater Marcel Nolle scharrte etwa 50 der kleinen Stachis um sich und stellte sich den Fotografen. Anschließend wurde geübt, denn der Schwung mit der Fuhrmannspeitsche muss an der Fasnet klappen um den Butzesel Benedikt Haas in Schach zu halten. Das wird bald der Fall sein. Anders als die Erwachsenen dürfen die kleinen Stachis bereits am Schmotzige auf die Gass.