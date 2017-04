Villingen-Schwenningen Smartphones, Schmuck und Fahrräder: Stadt versteigert Fundsachen

Das Bürgeramt räumt sein Fundsachenlager. Kaum zu glauben, was die Leute alles verlieren. Schnäppchenjäger können bei der Versteigerung in der Bürkturnhalle und online mitbieten.

Am Samstag, 29. April, ist es wieder so weit: Fundsachen, die in den vergangenen Monaten bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen abgegeben und nach der sechsmonatigen Aufbewahrungsfrist nicht von deren Besitzern abgeholt wurden, werden versteigert.

Um 8.30 Uhr beginnt die einmal jährlich stattfindende Räumung des Fundbürolagers in der Schwenninger Bürkturnhalle in der Bürkstraße 61. "Es stehen ausreichend Parkplätze für die Besucher zur Verfügung, damit die ersteigerten Schnäppchen bequem ins Auto geladen werden können", sagt Elke Wössner vom Bürgeramt. Bezahlt werden muss sofort nach dem Zuschlag.

Bereits ab 8 Uhr können die Versteigerungsobjekte begutachtet werden. Bis 12 Uhr können Schnäppchenjäger dann für Fahrräder, Uhren, Schmuck, Taschen, Schirme, Kleidung, Mützen und Schals mitbieten. "Oftmals sind auch Markenprodukte mit dabei", weiß Melanie Schwer vom Bürgerservicezentrum Schwenningen. Zusammen mit ihren beiden Kolleginnen Sinja Felbinger und Susanne Krautter ist sie für die Fundsachenverwaltung beim städtischen Bürgeramt zuständig.

Neben 80 Fahrrädern sind auch Roller, Kinderwagen und sogar ein Motorroller im Angebot. "Das ist aber eher die Ausnahme", sagt Sinja Felbinger. Elektronische Fundstücke wie Handys, Smartphones und Digitalkameras werden auch in diesem Jahr wieder im Internet versteigert.

Die Online-Auktion beginnt am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr und dauert zehn Tage: www.sonderauktionen.net