vor 8 Stunden Roland Sprich VillingenSchwenningen Skilanglauf für guten Zweck

Ob Profi- oder Freizeitsportler, Langlaufskier anschnallen heißt es am Sonntag, 22. Januar, wenn der Ski-Club Villingen zum dritten Benefizlauf "Zwei Stunden am Auerhahn" einlädt. Unter dem Motto "Jede Runde zählt" spendet der Ski-Club für jede gelaufene Runde einen Euro für einen guten Zweck. In diesem Jahr wird die Christy-Brown-Schule für Körperbehinderte unterstützt.

