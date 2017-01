Simon Dreher ist der neue Mann in der Seelsorgeeinheit

27-jähriger Theologe will sich in Villingen mit vielen eigenen Ideen in die Arbeit einbringen.

VS-Villingen (via) Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Villingen hat seit November einen neuen Mitarbeiter. Der 27-jährige Simon Dreher ist Theologe im Gemeindejahr und wird in den nächsten Monaten in der Seelsorgeeinheit tätig sein. Nach Abschluss seines Theologiestudiums in Freiburg bleibt er für knapp zwei Jahre hier.

Simon Dreher stammt aus Balgheim bei Spaichingen. Er hat pastorale Erfahrungen in der Seelsorgeeinheit Baden-Baden gesammelt. Er lebte in Bruchsal und war dort in der Gefängnisseelsorge tätig. Dass die Arbeit von Dekan Fischer auch in der Priesterausbildung in Freiburg einen guten Ruf innehat, zeigt die Tatsache auf, dass das Erzbistum schon seit einigen Jahren angehende Priesteramtskandidaten wie Hannes Rümmele, Martin Metzler und Christian Wolff in der letzten Phase ihrer Ausbildung, die bis zur Priesterweihe führen soll, in den Schwarzwald schickt.

An Allerheiligen begann er seine Arbeit in der Seelsorgeeinheit. Dreher hospitiert und unterrichtet derzeit an der Klosterringschule in Villingen, an der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler und in der Realschule am St. Ursula. Der junge Theologe erzählt, dass er in Villingen in den ersten Monaten von Menschen in allen Gemeinden und auch an den Schulen sehr freundlich aufgenommen und eingebunden wurde, was ihm den Einstieg hier sehr leicht gemacht habe. "Leider machen es die Größe der Seelsorgeeinheit, die kurze Zeit die ich erst da bin und die Schwerpunkttätigkeit in der Münstergemeinde oft nicht leicht, regelmäßig überall präsent zu sein und jeden Kontakt zu vertiefen. Das ärgert mich manchmal selbst, ist jedoch an die Natur einer temporären Ausbildungsstelle gebunden", betont der Theologe, der an Christi Himmelfahrt zum Diakon geweiht wird.

Dreher wird darüber hinaus in der Pastoral und in der Seelsorge mitarbeiten und schon von Beginn seines Praktikums an auch Beerdigungen übernehmen. Bis Februar 2018 wird er als Diakon in Villingen sein, ehe er zum Priester geweiht wird. Auf die Frage, was ihm in diesen ersten zwei Monaten besonders in Erinnerung bleibt, antwortet er: "Beispielsweise die Krippenfeier, die ich am Heiligen Abend in St. Konrad (Rietheim) halten durfte – mein erster eigener Gottesdienst in dieser Größenordnung und mit Krippenspiel und Co auch eine kleine Herausforderung. Gerne bin ich auch mit den Münster-Ministranten unterwegs."