Villingen-Schwenningen Signal für neue Theater-Stühle

Gemeinderat schlägt der Verwaltung vor, die Kosten für die neuen Stühle im Theater am Ring für den Haushalt 2018 anzumelden. Insgesamt fallen Kosten von 325 000 Euro an.

Villingen-Schwenningen (cho) Noch kein grünes Licht, aber ein klares Signal für neue Stühle im Theater am Ring hat am Mittwochabend der Gemeinderat gesetzt: Das Gremium nimmt mehrheitlich (vier Gegenstimmen) die Initiative des Freundeskreises Kultur, Stuhlpaten zu suchen, zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Gesamtkosten in Höhe von 325 000 Euro im Haushaltsplan 2018 anzumelden. So waren die Stadträte besänftigt, die das Vorgehen kritisiert hatten, soviel Geld außerhalb der Haushaltsberatungen zu genehmigen. Die SPD hat einen Antrag zurückgezogen, mit dem zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Gemeinderat die Stuhlpatenschaften als Zeichen bürgerschaftlichen Engagements für die Stadt würdigt. Frank Banse von der SPD meinte, es sei besser einen Spatz in der Hand zu haben, als die Taube auf dem Dach und betonte, er werde auf jeden Fall einen Stuhl kaufen. Die FDP lehnte den Antrag ab: "Es wäre schön, neue Stühle zu haben, aber wir haben dringlichere Aufgaben." Bei den Haushaltsberatungen fliege das Projekt wieder raus und das sei unfair gegenüber dem Freundeskreis. Schon lange gibt es Klagen der Theaterbesucher über die alten Stühle. Das neue Modell hat eine verlängerte Sitzfläche und eine höhere Armlehne, ein Stuhl kostet 430 Euro. Paten können einen ganzen Stuhl sponsern oder Teilbeträge spenden.