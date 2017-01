Villingen-Schwenningen Sieben neue Epfelschittler

Weilersbacher Narren fiebern dem Zunftball entgegen.

Die Mama der Weilersbacher Narrenzunft der Epfelschittler, Marion Bauer, schreitet mit dem Mikrofon den Nachwuchs ab. Sieben nunmehr getaufte Mitglieder versammelten sich zum Narrenschwur nach dem Fasnetausrufen am Dorfbrunnen. Diese sind aus dem Narrensomen Markus Laufer, Maximilian Rapp, Leon Schmidt, Lena Schuler, Jana Schuler und Hakon van Wasen. Hannes Ketterer zieht als neues Mitglied ein.



Schon jetzt fiebern die Epfelschittler ihrem Zunftball am 18. Februar ab 20.02 Uhr in der Glöckenberghalle entgegen. Der Kartenvorverkauf bei allen Vorstandsmitgliedern, bei der Ortsverwaltung und der Firma Groma-Schuh startete bereits am 6. Januar.