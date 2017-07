Villingen-Schwenningen Sieben Einbrüche in eineinhalb Jahren: Jugendtreff Chilly beinahe lahmgelegt

Die Besucherzahlen haben sich halbiert, im Gebäude des Jugendtreff Chilly in Villingen befindet sich schon lange nichts mehr von Wert. Musikanlage, Tresor, Beamer, alles wurde gestohlen. Die Einbrecher hält das jedoch nicht ab.

Annika Isak, Sozialarbeiterin bei der Mobilen Jugendarbeit VS, ist in den vergangenen eineinhalb Jahren zur Expertin in Sachen Einbruchsdiebstahl geworden. Sie weiß, wen sie zuerst anrufen muss, wenn im Jugendtreff Chilly wieder einmal ein Fenster aufgebrochen ist, sie weiß, welche Versicherung für welchen Schaden zuständig ist – das Gebäude gehört der Stadt, die Einrichtungsgegenstände zum Großteil der mobilen Jugendarbeit, also sind zwei Versicherungen involviert. Was anfangs noch verwirrend war, macht sie inzwischen ohne nachzudenken. Annika Isak und das gesamte Team der Mobilen Jugendarbeit haben eine Routine entwickelt, auf die sie eigentlich gut und gerne verzichten könnten.

Der letzte Einbruch war im März. Es war der vierte in diesem Jahr. Viel zu holen gibt es nicht mehr, seit im vergangenen Jahr bei drei Einbrüchen innerhalb weniger Wochen zunächst der Tresor mit Fahrzeugschlüsseln, Bargeld und Laptops gestohlen wurde, dann die komplette Musikanlage und der Beamer. "Zuletzt wurden ein Wasserkocher und Tee gestohlen", sagt Sozialarbeiter Steffen Helbig.

Meist hatten sie gerade die Schäden vom letzten Einbruch beseitigt, da kam der nächste. "Es war mehr als frustrierend", sagt Isak. Jeder Einbruch bedeutet mehr Arbeit für die Streetworker und, was vielleicht noch schwerer wiegt, weniger Besucher. Vor den Einbrüchen waren es durchschnittlich zwölf Besucher pro Öffnungstag, inzwischen sind es noch sechs. "Wir können nicht viel anbieten zur Zeit", sagt Isak. Zwar haben die Versicherungen die Schäden bezahlt und sie haben alle gestohlenen Gegenstände ersetzt. "Aber", sagt Andreas Menge-Altenburger, Leiter der der Mobilen Jugendarbeit, "wir trauen uns nicht, die Sachen wieder reinzustellen, solange das Gebäude nicht einbruchsicher ist".

Etwa sieben Kilometer weiter östlich, in der Alleenstraße in Schwenningen, hat Karl-Henning Lichte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Zwei Holzgarnituren für die Außenanlage – jede kostet rund 300 Euro – hat er kürzlich bestellt. Die bisherigen wurden vor fünf Wochen endgültig zerstört. Und sie waren nicht das erste Holz, das zersprungen ist. Die Schäden sind meist gering, die Täter zielen nicht darauf ab, etwas zu entwenden, sagt Lichte. In das Gebäude wurde nie eingebrochen. Dafür wird in den Außenanlagen zerstört, was es zu zerstören gibt: Die Türen der drei kleinen Holzhütten wurden mehrfach aufgebrochen, das Spielzeug darin kaputt gemacht, die Hochbeete aufgerissen und die Schaukeln demoliert. Seit Lichte vor acht Jahren den Treffpunkt mitbegründet hat, wurde viel investiert; vor allem in das Außengelände. "Rund 10 000 Euro dürften es nach all den Jahren sein." Die Sachschäden der letzten Monate belaufen sich inzwischen auf mehrere tausend Euro.

Sie reparieren und sie kaufen neu: Die Hütten haben sie mit Brettern zugenagelt, den Maschendrahtzaun, der um das Gelände führt, zum dritten Mal wieder geflickt. "Wir lassen uns davon nicht abschrecken", sagt Lichte. "Das sind Feierlaunen zum Wochenende." Ein bisschen wütend, vielleicht auch enttäuscht, ist er trotzdem: "Es ist doch wahrscheinlich, dass die Täter Jugendliche sind und dann ja Dinge zerstören, die für sie gedacht sind." Vandalismus auf dem Gelände ist nicht neu. Neu ist, dass es sich seit dem Sommer vergangenen Jahres häuft. Die Polizei hat ihnen zu einer Videoüberwachung des Geländes geraten – vor allem nachts und am Wochenende. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadt abgelehnt mit einem Verweis auf die Persönlichkeitsrechte städtischer Angestellter. Lichte kann das nicht nachvollziehen. "Wie können die nachts, wenn keiner da ist, verletzt werden?"

Auch im Chilly wollen sie nachrüsten. Seit dieser Woche sind Fensterläden aus Holz von innen an den Scheiben angebracht. Alles läuft in Zusammenarbeit mit der Stadt. Das klappt, wenn auch "nicht ganz so schnell, wie gedacht." Andreas Menge-Altenburger hätte das Gebäude lieber heute als morgen einbruchsicher. Diskutiert wird über eine Alarmanlage und eventuell Videoüberwachung. Was es auch sein wird, für Annika Isak zählt nur eins: "Dass es endlich vorbei ist und wir das Chilly wiederbeleben können."