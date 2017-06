Villingen-Schwenningen Sie machen Fronleichnam erst möglich: Die harte Arbeit der Helfer vor dem Fest

Sie pflücken hunderte Blumen und zupfen tausende Blütenblätter: Zahlreiche Helfer sind schon Tage vor Fronleichnam mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ein Blick hinter die Kulissen.

Es ist Dienstagmorgen, um kurz nach halb elf, als Brigitte Baier an der Straße zwischen Pfaffenweiler und Tannheim nach einem Eimer greift und die Wiese nach oben steigt um die ersten Lupinen zu sammeln. Egal ob Morgens beim Sammeln von Lupinen oder bei den Arbeiten im Münsterzentrum. Zahlreiche Helfer sind weiterhin mit Eifer bei der Sache.

Am Straßenrand zwischen Pfaffenweiler und Tannheim stehen die begehrten Pflanzen. Bei strahlendem Sonnenschein pflücken die fünf Helfer unbeirrt neben vorbeirasenden Autos. Eine halbe Stunde dauert es, dann sind die ersten Eimer voll. "Ich gehe sehr gerne in die Lupinen. Es wäre natürlich toll, wenn noch ein paar mehr Helfer dabei wären", sagt ein Helferin während des Pflückens.

Brigitte Baier ist dieses Jahr zum ersten Mal beim Blütensammeln dabei. Normalerweise hat sich die Villingerin vor allem um das Blütenzupfen im Münsterzentrum gekümmert. "Ich helfe hier seit drei Jahren mit", sagt Baier. Das, was die Helfer hier leisten, sei sagenhaft. Auch Organisator Patrick Weigert ist am Vormittag beim Pflücken dabei. "Natürlich können die älteren Damen nicht mehr den Hang hochlaufen, um zu pflücken", sagt Weigert. Gerade deshalb sei es immer wieder schön, zu sehen, wie sich die Helfer einbringen.

Zurück im Münsterzentrum gibt es erst einmal eine Stärkung – Kaffee und Kuchen stehen bereit. Auch hier sind schon um die Mittagszeit einige Helfer vor Ort. So zum Beispiel Anneliese Kimmich und Katja Horn-Liebermann, die gerade Blüten zupfen. Sie heben beide die Wichtigkeit des Fests hervor und die Gemeinschaft. "Mir ist es wichtig, dass ich helfe", sagt Horn-Liebermann. Ihr macht es Spaß. "Mittlerweile weiß ich, was für eine Arbeit hinter dem Fest steckt. Deswegen will ich mithelfen", sagt sie. Sie sei keine klassische Kirchengängerin und engagiere sich lieber auf diese Weise in der Gemeinde. "Es gibt immer etwas zu tun. Hiermit kann ich einen kleinen Beitrag leisten", sagt Anneliese Kimmich. Auch Brigitte Baier setzt sich zu den Frauen dazu und sagt: "Ich bin selber Katholikin und finde es wichtig, den Feiertag zu feiern."

Im Saal des Münsterzentrums arbeitet Familie Storz an ihrem Motiv. Organisatorin Monika Storz ist mit ihrer Schwiegertochter Christina Storz und Enkel Benedikt vor Ort. "Die Familie ist stark involviert in die Vorbereitungen", sagt Monika Storz. Es sei ein fester Termin im Jahreskalender und gehöre einfach dazu. Für Christina Storz steht vor allem die Tradition im Vordergrund: "Heutzutage sterben leider viele Traditionen aus." Der Helferin ist es dabei wichtig, die Tradition an ihre Kinder weiterzugeben. Storz zeigt sich motiviert: "Ich bin überall dabei, wenn man mich braucht."

An Nachwuchs mangelt es nicht. Es zeigt sich ein gemischtes Altersbild. So ist die 17-jährige Sophia Oberföll auch dieses Jahr wieder dabei. "Ich komme wirklich sehr gerne.", sagt sie. Es sei sehr wichtig, tätig zu werden. Am Vormittag war sie bereits draußen und hat Farn gesammelt.

Die Ministranten Sebastian Bohrer und Ruth Beitz sind gerade erst zurück vom Pfingstferienlager. Beide engagieren sich zum mittlerweile neunten Mal bei den Vorbereitungen zum Fronleichnamsfest. "Ich bin da reingewachsen", sagt der 17-jährige Ministrant. Bohrer empfindet es zunehmend als seine Pflicht mitzuwirken. "Es ist wichtig, das Ganze weiterzuführen", sagt er. Auch für die 18-jährige Ruth Beitz ist es wichtig, die Tradition zu erhalten. Sie freut sich bereits auf das Ergebnis. "Es ist der Lohn für die ganze Arbeit." Die Arbeit in der großen Gruppe mache ihr sehr viel Spaß.

Uschi Schwert zeigt zum Abschluss das Lager für viele Blüten: die Benediktinerkirche. "Hier haben es die Blüten schön kühl", sagt Schwert. Auch weiterhin freue man sich über Blumenspenden. Besonders begehrt: Pfingstrosen.

Blick über den Tellerrand: Auch in Hüfingen wird die Tradition hochgehalten

Größer, älter, traditionsreicher ist das Fronleichnamsfest in Hüfingen. Dort ist Hubertus Hofmaier, der Partner von Patrick Weigert, im Fronleichnamsausschuss. Was die Unterschiede sind und wie er Villingen auch mal unter die Arme greift. Ein Interview.

Gibt es Unterschiede zwischen Fronleichnam in Villingen und Hüfingen?

"Die Herangehensweise ist die Gleiche. Der größte Unterschied ist die Auswahl der Blumen. In Hüfingen verwenden wir ausschließlich Feld- und Wiesenblumen. Das hat bei uns eine langjährige Tradition. In Villingen sind auch Gartenblumen dabei. Unser Teppich ist zudem etwas breiter. Bei uns ist er 1,80 Meter und in Villingen 80 Zentimeter breit."

Ist es dieses Jahr möglich, einen großen Blumenteppich zu legen?

"Wir haben bei uns im Fronleichnamsausschuss beschlossen, dass es dieses Jahr einen großen Teppich geben wird. Am Sonntag hatten wir unseren großen Blumensammeltag. Es gab sehr viele Blüten. Jetzt gilt es, alle Blüten kühl in den Kellern zu lagern, damit sie nicht verblühen bis zum Fest. Die Vegetation ist jetzt schon weit fortgeschritten, daher sind viele Blumen schon verblüht. Das macht es natürlich nicht ganz einfach, aber wir planen dieses Jahr mit einem 600 Meter langen Teppich."

Wie wird das alles gestemmt in Hüfingen?

"Wir haben hunderte Helfer. Sowohl Privathaushalte als auch viele Vereine, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, der Kirchenchor oder das Stadtmuseum, sind dabei. Auch die Nachbargemeinden machen mit. Es wird sich gegenseitig geholfen. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Die Gruppen überlegen sich ihre eigenen Bildmotive und wir rufen die Anwohner dazu auf, ihre Häuser und Fenster zu schmücken. Meist hat jedes Haus seine eigenen Schablonen für die Blumenteppiche, die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alt sind. Meine Familie besitzt fünf solcher Schablonen. Jedes Stück Teppich ist dabei ein Unikat."

Wie sieht ihr persönlicher Bezug zum Fest aus?

"Ich bin schon mein ganzes Leben lang mit dabei. Es bleibt etwas Besonderes und gehört einfach dazu. Natürlich ist es viel Arbeit, aber wenn am Donnerstagvormittag der Teppich liegt, ist man sehr stolz. Diese Atmosphäre in der Stadt ist zu diesem Zeitpunkt einzigartig. Man trifft jedes Jahr auch wieder Leute beim Fest und beim Blumensammeln, die man schon lange nicht gesehen hat. Die Menschen sind sehr begeisterungsfähig. Die Gemeinschaft steht an erster Stelle."

Geben Sie Ihrem Partner Patrick Weigert Tipps fürs Fest?

"Er ist ja mittlerweile schon so lange dabei, da braucht er keine Ratschläge von mir. Aber natürlich tauschen wir uns aus. In Villingen sind Schablonen rar, daher gebe ich ihm manchmal welche aus Hüfingen mit."