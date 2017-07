Villingen-Schwenningen Sie haben es geschafft: St. Ursula Schüler feiern Mittlere Reife

Die Prüfungen zur Mittleren Reife haben an der St. Ursula in Villingen 26 Schüler und Schülerinnen bestanden. Viele mit Auszeichung, die beste von Ihnen ist Annika Neudert.

VS-Villingen (sk) Nach zehn Jahren Lernen, Büffeln und Schuften hatten sie es geschafft: Mit einer herzlichen Gratulation des Prüfungsvorsitzenden Helmut Hertnagel, Realschulleiter der Zinzendorfschulen in Königsfeld, an die Schülerinnen und Schüler der 10. Realschulklasse endete der Tag der mündlichen Abschlussprüfung in St. Ursula. Die 26 Schüler und Schülerinnen, die die Mittlere Reife erworben haben, konnten sich nach seinen Worten trotz aller Anstrengung über eine familiäre Atmosphäre in den Prüfungskommissionen freuen.