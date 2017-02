Villingen-Schwenningen Sicherheitskonzept ist kein Fasnets-Killer

Bürgeramt entscheidet im Konsens mit Vereinen über das Sicherheitskonzept der Fasnet. Die Umzugsstrecke wird nicht mehr durch Seile gesichert

Das Sicherheitskonzept bringt keine großen Änderungen für die Fasnet: Alle Großveranstaltungen können wie bisher durchgeführt werden, manche Bestimmungen lockert die Stadt sogar, wie OB Kubon auf einer Pressekonferenz im Beisein von Vertretern vieler Fasnetsvereine erklärte.

Die Absperrungen : Obwohl im Sicherheitskonzept die Absperrung der Umzugsstrecke mit Kordeln vorgeschlagen wird, hat das Bürgeramt anders entschieden: Die Seile stellen eher Stolperfallen dar, also werde darauf verzichtet. Die Narrozunft begrüßt das sehr, wie Zunftmeister Anselm Säger erklärt. Gerade für die Narros war es schwierig, die Straße zu überqueren. In den Kurven werde die Umzugsstrecke mit Gittern gesichert. Wie beim Zähringer Narrentreffen auch, sollen Lastwagen die Stadteinfahrten blockieren.

Die Großveranstaltungen : In gewohnter Form können Katzenmusik und Glonki-Gilde am Sonntag ihre Katerbefreiung und die Glonki-Suche durchführen. Rings um das Bickentor gebe es ausreichend Fluchtwege für die Besucher. „Im vorderen Bereich der Bickenstraße gibt es Platz für bis zu 3400 Menschen, erklärt Bürgeramtsleiter Ralf Glück. Über die Bärengasse und die Gerberstraße könnten im Ernstfall bis zu 6000 Menschen schnell fliehen. Ähnlich sei die Situation im Riet, wo über die Rietgasse und die Turmgasse und den Spitalgarten ausreichend Rettungswege zur Verfügung stehen. Etwas strengere Auflagen gibt es für das Feuerwerk der Glonkis: Hier müssen größere Abstände eingehalten werden und mehr Feuerwehrleute vor Ort sein. „Das sind Kosten, die wir als Veranstalter tragen müssen, aber das machen wir gerne, hier steht wirklich die Sicherheit im Vordergrund", betont Glonki-Vatter Günther Reichenberger.

Das kommt auf die Stadt zu: „Wir müssen in Sachen Akustik nachrüsten und Geld für bessere Lautsprecheranlagen bereitstellen", erläutert OB Kubon. Wichtig sei auch die gute Ausschilderung der Rettungswege. Auffällig grüne Schilder mit dem Wort Exit sollen den Weg weisen. „Hier sind nicht die Vereine gefragt, das muss die Stadt erledigen."

Die Verkaufsbuden : Noch keine Entscheidung hat die Stadt getroffen, wie die Verkaufsbuden aufgestellt werden. „An manchen Stellen ist es besser, wenn die Buden in Richtung Umzugsstrecke geöffnet sind, an anderen macht es mehr Sinn die Buden andersherum zu stellen", so OB Kubon. Hier prüfe das Bürgeramt noch, was mehr Sinn mache.

Weitere Details: In enger Abstimmung mit der Kavallerie hat das Bürgeramt festgelegt, dass für jeweils neun Pferde vier Begleiter mitlaufen. Bei Kutschen braucht jedes Zugpferd – bis bisher auch – einen Begleiter. Keine Änderung gibt es für die Wagenbegleitung: Hier gilt pro Achse zwei Begleiter. Neu dagegen ist, dass die Wagen mit einer lauten Hupe oder Fanfare ausgestattet werden müssen. Der Gutachter wollte die Fahrzeuge mit einem Schalter für einen sofortigen Stopp auszustatten. „Aber hier sehen wir auch ein erhöhtes Risiko bei einer abrupten Bremsung für die Leute, die sich auf dem Wagen aufhalten", begründet Bürgeramtsleiter Glück die abweichende Entscheidung.

Das sagen die Vereine : „Wir sind glücklich, dass wir jetzt das Sicherheitskonzept haben. Es ist für uns Ehrenamtliche machbar und zu schultern", erklärt der Zunftmeister der Narrozunft, Anselm Säger. Mike Gildner, Chef der Hexenzunft: „Es ist nicht ausschlaggebend, was die Gutachter schreiben, wichtig ist, was die Verwaltung in engem Konsens mit den Vereinen umgesetzt hat." Rolf Müller von der Katzenmusik, Günther Reichenberger von der Glonki-Gilde, Martin Wittner von der Narrenzunft Schwenningen und Peter Meder von den Ziegelbuben schlossen sich diesen Aussagen an.

Die Zielsetzung des Bürgeramtes: Wie Ralf Glück ausführte, sei es Ziel des Bürgeramtes, den Veranstaltern so weit wie möglich entgegenzukommen. So müsse das Amt die Entscheidung treffen, wo die Sicherheit der Besucher gefährdet ist und gewisse Dinge nicht möglich sind und wo man Vorschriften etwas lockern könne.

Seit zwei Wochen liegt das Konzept eines Fachbüros vor, das Bürgeramt hat in Kooperation mit den Vereinen jetzt die für die Doppelstadt gültigen Regeln ausgearbeitet. Ziel sei es gewesen, ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die mit viel ehrenamtlichem Herzblut realisierte Fasnet nicht zu stark einzuschränken, so Kubon.