Villingen-Schwenningen Serie Radfahren in VS: Die Holperpiste ist Vergangenheit

Serie Radfahren in VS: Die Holperpiste ist Vergangenheit

Im Rahmen einer kleinen Serie nimmt SÜDKURIER-Mitarbeiter Uwe Spille die Radwege unter die Lupe. In den vergangenen zwei Jahren hat sich manches getan. So wurde beispielsweise die Verbindung in Richtung Obereschach deutlich verbessert.

Radfahren macht Spaß, besonders wenn das Wetter mit angenehmen Temperaturen und trockener Fahrbahn lockt. Allerdings pendeln auch immer mehr Menschen Dank Batterieunterstützung oder fahren aus Prinzip täglich ihre Wege. Dafür braucht es die passende Infrastruktur, sprich, Radwege oder besser noch Radspuren, die ein ungefährliches und zügiges Fahren auf den Straßen ermöglicht.

Die aktuelle Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hat insbesondere für Villingen-Schwenningen ein schlechtes Zeugnis ergeben. Zwar wurde dem hiesigen Radwegenetz insgesamt die Note 3,7 ausgestellt. Betrachtet man diese Beurteilung jedoch genauer, stellt sich heraus, dass für die Beschaffenheit und Breite der angelegten Radwege und -spuren ein "Mangelhaft" gegeben wurde, nur die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer und die Wegweisung im Allgemeinen hebt dieses schlechte Urteil auf ein Ausreichend.

Womit kann es zusammenhängen, dass das Radwegenetz als so mangelhaft erfahren wird? Wenden wir uns dem Beispiel der wichtigen Verbindung zwischen der Villinger Innenstadt und der Wöschhalde zu. Zwar hat man als Radfahrer vom Oberen Tor bis zu den Stadtwerken eine durchgehende Spur zur Verfügung. Aber insbesondere auf der Mönchweilerstraße gibt es diese nur einseitig, zudem wird die Spur durch Bäume verengt.

Dazu kommt, dass die Unterführung unter der Bahn mit Schranken beiderseits der Abgänge begrenzt ist, was Radfahrer dazu zwingt, entweder mit einigem Können um die Schranken herumzufahren oder aber abzusteigen. Danach kann man auf einem durchgehenden Radweg bis in die Wöschhalde fahren.

Halbherzige Lösung

Ein absolutes Ärgernis war jedoch der so genannte Steinkreuzwiesenweg, der mehr einer Holperpiste glich denn einem Radweg. Dies gehört seit Anfang des Jahres lobenswerterweise der Vergangenheit an. Auf insgesamt 700 Metern wurde die Teerdecke erneuert, das Fahren darauf ist ein reines Vergnügen. Wobei auch dies, wie so häufig in Villingen-Schwenningen zu beobachten, eine halbherzige Lösung darstellt. Denn zwischen der Singener Straße und dem Beginn des erneuerten Weges ist die Oberflächenbeschaffenheit des Weges teils ebenfalls weiterhin sehr schlecht.

Hervorzuheben ist jedoch, dass die verantwortlichen Stellen am Ende, wo der Radweg nach Haslach/Wöschhalde in die Karlsbader Straße im Haslach einmündet, nicht gespart haben. Hier wurde der etwa 150 Meter lange Trampelpfad, der hin zur Obereschacher Straße in Richtung alter Familienpark über viele Jahre von Fußgängern angelegt worden war, da dies eine Abkürzung bedeutet, kurzerhand zum Radweg umfunktioniert. Mit breiter Asphaltdecke und Anschluss direkt an den Radweg Richtung Obereschach.

Überquert man hier die Straße und wendet sich Richtung Ifängle, dann findet man einen ebenfalls großzügig und relativ frisch angelegten Radweg, der keine Wünsche offenlässt.

Bis zum E-Center an der Vockenhauserstraße kommt man so, allerdings bleibt der vor zwei Jahren schon besprochene Gefahrenpunkt an der Auffahrt zur Bundesstraße bestehen, wo vor drei Jahren eine junge Frau mit dem Fahrrad tödlich verunglückte, da sie dem Autoverkehr nicht die geforderte Vorfahrt gewährte. In die Tat umgesetzt wurde von der Verwaltung mittlerweile die damals vom SÜDKURIER vorgeschlagene Umwidmung des breiten Gehweges die Vockenhauserstraße hinunter auch für den Fahrradverkehr.

Die Serie

Vor zwei Jahren berichtete der SÜDKURIER in einer 18-teiligen Serie über die Situation für Radfahrer in der Stadt. Insbesondere die Radwegesituation wurde dabei beleuchtet, Erfahrungen von Bürgern veröffentlicht und Verbesserungsvorschläge gemacht. Was hat sich seither für die radfahrende Bevölkerung getan? Dieser Frage gehen wir erneut in einer Serie nach.