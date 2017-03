VS-Villingen Senioren brunchen in Seniorenresidenz  Fotograf zeigt Porträts

Senioren brunchen in Seniorenresidenz – Fotograf zeigt Porträts

Einen Frühjahrsbrunch und eine Fotoausstellung von Manuel Riesterer verbindet die Seniorenresidenz am Kaiserring zu einer stimmigen Frühjahrsaktion.

Zum gemeinsamen Frühjahrsbrunch hatte die Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen eingeladen. Bewohnerinnen und Bewohner, deren Angehörige und Ehrenamtliche ließen es sich bei zahlreichen Leckereien aus der hauseigenen Küche ließ gutgehen.

Besonderer Höhepunkt an diesem Morgen war die Eröffnung der Fotoausstellung des österreichischen Fotografen Manuel Riesterer. Mit seiner Bildstrecke „Unverfälschte Menschen“ gewann Riesterer 2014 die begehrte internationale Auszeichnung der „Qualified European Photographer“, wobei er sich gegenüber 50 000 Fotografen aus Europa durchsetzte.

Die Verbindung von Riesterer zu den Häusern der Alpenland Pflege- und Altenheime ist eine ganz besondere, denn hier holte sich der Fotograf die Inspiration für seine Teilnahme an dem Wettbewerb. Die Erfahrungen, die er hier sammelte, bewegten ihn dazu, Senioren als Motiv zu wählen. Für Riesterer erzählt jedes einzelne Porträt eine Lebensgeschichte. Ganz unverfälscht und ehrlich. So empfanden es auch die 50 Besucher, die an diesem Tag die Ausstellung besuchten.

Zum Abschluss überraschte der Österreicher die Gäste noch mit einem kleinen Fotoshooting bei dem sich Bewohner, Angehörige und Ehrenamtliche für ein Erinnerungsfoto ablichten lassen konnten.

Die Ausstellung kann noch bis zum 31. März im Kaisersaal der Seniorenresidenz Am Kaiserring besucht werden.